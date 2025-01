Biedronka zrzuca bombę. Telewizory za grosze

Home Biedronka zaskakuje wyjątkowymi ofertami na elektronikę, które mogą przypaść do gustu każdemu, kto szuka nowoczesnych urządzeń w atrakcyjnych cenach. W aktualnej ofercie można znaleźć promocje na telewizory, smartwatche, odkurzacze oraz wiele innych gadżetów, które ułatwią codzienne życie. Wszystkie wymienione promocje będą trwały do 2 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka wyprzedaje telewizory

Na uwagę zasługują telewizory marki CHiQ, które dostępne są w różnych rozmiarach i funkcjach. Model 32-calowy (L32QM8T) z technologią QLED można teraz kupić za jedyne 789 zł, co oznacza aż 34% zniżki. Jeśli jednak preferujesz większy ekran, 40-calowy telewizor (L40Q7G) jest dostępny za 949 zł, a model 43-calowy z Android TV i rozdzielczością 4K (U43G7LX) można nabyć za 1049 zł. Wszystkie te urządzenia oferują wysoką jakość obrazu, Dolby Audio, HDR10 oraz dostęp do aplikacji smart TV.

W kategorii gadżetów elektronicznych znajdziemy smartwatche Tracer Classy oraz Pulseray za jedyne 89 zł – czyli 55% taniej niż wcześniej. Urządzenia te oferują ekran dotykowy, funkcje sportowe i wodoodporność, co czyni je idealnym wyborem dla aktywnych użytkowników.

W promocyjnej ofercie dostępne są również odkurzacze. Model pionowy Vacuity można nabyć za 199 zł, czyli z 50% zniżką. Jeszcze bardziej zaawansowany odkurzacz bezprzewodowy marki Greenote kosztuje teraz 379 zł, co oznacza obniżkę o 52%. Oba urządzenia charakteryzują się dużą mocą i funkcjonalnością, a wersja Greenote dodatkowo oferuje technologię filtracji z systemem HEPA.

Prawdziwym hitem jest pistolet do masażu Gymgun Fit 2.0, dostępny za jedyne 129 zł, co stanowi 55% zniżki. Urządzenie to posiada różne końcówki do masażu oraz funkcję rozgrzewania mięśni, dzięki czemu może być świetnym wyborem dla osób aktywnych fizycznie.

Dodatkowo, w ofercie znajdziemy powerbanki Tracer Blaze 30 000 mAh, do których dołączony jest dodatkowy model Tracer EnerGo 20 000 mAh za symboliczną złotówkę. Taka oferta to doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących niezawodnego źródła energii w podróży.