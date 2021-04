Na co zwrócić uwagę kupując bezprzewodowe słuchawki? Na przewód

Okazuje się bowiem, że przewód ze złączami 3,5 mm jack po obydwu stronach nie jest tak uniwersalny i tradycyjny, jak mogłoby się wydawać. Utrata oryginalnego, dołączanego w pudełku przewodu ujawnia, że niemożliwe jest zastąpienie go dowolnym przewodem z takimi samymi wtykami, ponieważ będą występować problemy z jakością dźwięku, brzmieniem albo przewód będzie samoczynnie wysuwać się z gniazda. Dziwne, wiem. Moja próba zastąpienia go obejmowała zakup trzech różnych przewodów oraz test kilku kolejnych w osiedlowym sklepie, gdzie takich kabli jest cały koszyczek.

Przewód do wybranych modeli słuchawek Sony poszukiwany

W międzyczasie prowadziłem też dochodzenie online i dość szybko zorientowałem się, z jak trudnym zadaniem przyszło mi się zmierzyć. Nie jestem pierwszą osobą, która szuka przewodu do tak popularnych słuchawek, jak WH-1000XM3 czy MDR-ZX770BN, a na reddicie, w sekcjach komentarzy, na forach i wśród opinii w sklepach internetowych sugerowany jest po prostu zakup zamiennika. Przewodu, który wygląda 1:1 lub prawie tak samo, ponieważ dopiero wtedy słuchawki będą brzmieć jak należy. Znaleźć go można (czasem) na Allegro, Aliexpress czy Amazonie, a gdy jest dostępny kosztuje od 40 złotych w górę. Pewności jednak nie ma, czy będzie działać, dobrze wiemy, jak funkcjonuje Internet, a po dotychczasowym doświadczeniach podchodzę do kolejnych propozycji z dystansem i nieufnością. Odsyłanie przewodu i usiłowanie odzyskania pieniędzy nie są miłą perspektywą.

Wybieramy najlepsze słuchawki sportowe

Nie szukajcie takiego przewodu na stronach i w sklepach Sony, bo go po prostu nie ma, choć natrafiłem na ciekawą relację jednego z użytkowników, który zdołał zamówić jedną sztukę bezpośrednio u producenta przez telefon. Wystarczyło zadzwonić na infolinię, powiedzieć w czym problem i w jakiś sposób udało się sytuację rozwiązać. Przede mną między innymi ta próba nabycia przewodu, choć wykorzystam też inne i gdy znajdę konkretne rozwiązanie zaktualizuję wpis. Na tę chwilę niech to będzie przestroga dla każdego kupującego, który wybierając słuchawki upewni się, że kupowany model posiada złącze jack, ale jego użyteczność może być wątpliwa przy braku dostępu do oryginalnego przewodu z zestawu.