Bezpieczniej i wygodniej - co można zainstalować w domu?

Od naprawdę dawna jestem entuzjastą inteligentnego domu i w ostatnim czasie miałem okazję przetestować kilka produktów marki Eve. O części z nich napisałem w poprzednim materiale poświęconym oświetleniu. Tym razem pod lupę wziąłem zupełnie coś innego - czujnik otwierania okien i drzwi, gniazdko zewnętrzne oraz nietypowy czujnik zalania.

To, co szczególnie mi się podoba w ich ekosystemie, to nacisk na prywatność (dane są przetwarzane lokalnie) i wsparcie dla standardu Matter, co ułatwia integrację z innymi systemami. A co potrafią każde z nich osobno?

Eve Door & Window

Eve Door & Window to niewielki, ale niezwykle przydatny czujnik otwarcia drzwi i okien, który z powodzeniem zintegrowałem ze swoim systemem. Instalacja była banalnie prosta – wystarczyło przykleić dwie części czujnika (jedna na ramie, druga na ruchomej części drzwi lub okna) w odpowiednim miejscu, a następnie dodać go do aplikacji Dom na moim iPhonie. Szybko mogłem ustawić automatyzacje, które powiadamiały mnie, gdy któreś z okien zostało otwarte w nocy, lub gdy zapomniałem zamknąć drzwi balkonowe wychodząc z domu. Jest to szczególnie przydatne, gdy zależy mi na bezpieczeństwie, ale też na efektywności energetycznej – system może na przykład wyłączyć ogrzewanie, jeśli okno zostanie otwarte. Dzięki temu, że czujnik działa na standardzie Thread (jeśli masz odpowiednie centrum akcesoriów, np. HomePod mini), jego reakcja jest błyskawiczna, a połączenie stabilne. Bateria, ku mojemu zaskoczeniu, wytrzymuje naprawdę długo, co eliminuje częste wizyty w celu jej wymiany.

Cena: około 179 zł

Eve Door & Window plusy Błyskawiczne reakcje: dzięki technologii Thread, powiadomienia i automatyzacje działają bez opóźnień.

Długi czas pracy na baterii: rzadka konieczność wymiany baterii to duży komfort.

Kompatybilność z Matter: zapewnia przyszłościową integrację z innymi ekosystemami.

Dyskretny design: czujnik jest na tyle mały, że nie rzuca się w oczy i dobrze komponuje się z wystrojem. minusy Wymaga centrum akcesoriów: aby w pełni wykorzystać możliwości czujnika (np. zdalny dostęp), potrzebne jest centrum akcesoriów (np. HomePod mini, Apple TV).

Brak wbudowanego alarmu: czujnik tylko informuje o otwarciu, nie emituje dźwięku alarmowego.

Eve Water Guard

Kolejnym produktem, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i… świętego spokoju, to sensor Eve Water Guard. To inteligentny czujnik zalania, który można umieścić w kilku kluczowych miejscach w domu: pod zlewem w kuchni, obok pralki,, a także w piwnicy. Ja zdecydowałem się na zmywarkę i kuchenny zlew.

Jego głównym atutem jest długa (2-metrowa) taśma sensoryczna, którą można rozłożyć wzdłuż potencjalnych miejsc przecieków - dzięki temu obejmuje większy obszar, niż tradycyjne czujniki punktowe, więc dobrze jest maksymalnie wykorzystać jego możliwości. W momencie wykrycia wody, urządzenie natychmiast uruchamia głośny alarm (100 dB) i wysyła powiadomienie na telefon. Miałem już jedną sytuację, gdzie wyciek wody został wykryty - to tylko nieporadnie rozlana woda, ale zadziałał. To naprawdę bezcenna funkcja, zwłaszcza gdy dużo podróżuję. Warto dodać, że czujnik działa również jako wzmacniacz sygnału Thread, co pomaga w stabilności sieci innych urządzeń Eve w domu.

Cena: około 400 zł

Eve Water Guard plusy Szeroki zasięg detekcji: długa taśma sensoryczna pokrywa dużą powierzchnię.

Głośny alarm: dźwięk 100 dB jest niemożliwy do przeoczenia.

Natychmiastowe powiadomienia: alerty na telefon w czasie rzeczywistym.

Funkcja wzmacniacza sygnału Thread: poprawia stabilność sieci innych urządzeń. minusy Cena: jest to jedno z droższych urządzeń tego typu na rynku.

Zasilanie sieciowe: wymaga gniazdka, co ogranicza nieco miejsca jego instalacji w niektórych obszarach (np. w zakamarkach, gdzie nie ma dostępu do prądu).

Eve Energy Outdoor

Eve Energy Outdoor to natomiast zewnętrzna, inteligentna wtyczka, która okazała się niezwykle przydatna na balkonie. Używam jej głównie do sterowania oświetleniem, ale też do włączania i wyłączania zasilacza, do którego podłączone są liczne urządzenia. Gniazdko jest solidnie wykonane i odporne na warunki atmosferyczne (posiada certyfikat IP44) - czuć to od razu po wyjęciu z pudełka. Co ważne, ma dwa niezależnie sterowane gniazda, co podwaja jego użyteczność. Dzięki integracji z HomeKit, można łatwo sterować podłączonymi urządzeniami za pomocą głosu (przez Siri) lub z aplikacji Dom (podobnie jak pozostałymi). Ustawiłem też harmonogramy, aby lampki włączały się automatycznie po zmroku i wyłączały o północy. Jest też funkcja monitorowania zużycia energii.

Cena: około 300-400 zł

Eve Energy Outdoor plusy Odporność na warunki atmosferyczne (IP44): idealny do użytku zewnętrznego.

Dwa niezależne gniazda: zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Monitorowanie zużycia energii: pomaga kontrolować koszty.

Funkcja wzmacniacza sygnału Thread: wzmacnia zasięg sieci. minusy Wielkość: jest nieco większy niż standardowe wtyczki zewnętrzne, co może być problemem w niektórych ciasnych miejscach.

Brak fizycznego przycisku wyłączania dla gniazdka: należy korzystać z aplikacji lub Siri, co czasami jest mniej wygodne niż szybkie naciśnięcie guzika.