Powody, dla których powinieneś pomyśleć o wykupieniu VPN

Jesteśmy śledzeni w internecie – to fakt. Praktycznie na każdej stronie znajdują się mniej lub bardziej rozbudowane skrypty służące do tego celu. Czasem to tylko prosta analityka i zbieranie statystyk, a innym razem rozbudowane rozwiązania reklamodawców, które mają na celu zbudowanie naszego wirtualnego profilu i skuteczne dostarczanie treści komercyjnych. Oczywiście jest też trzecia strona medalu – służby, ale mamy to szczęście, że w Polsce nie musimy borykać się z cenzurą i inwigilacją ze strony władzy (a przynajmniej nie na taką skalę jak w innych zakątkach świata).