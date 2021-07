Apple twierdzi, że ich NFC jest bezpieczniejsze niż to na Androidzie

Od lat Apple jest pod ostrzałem za to, że wzbrania się przed oddaniem dostępu do czytnika NFC firmom trzecim – za wyjątkiem instytucji finansowych (a i te robią to za pośrednictwem Apple Pay). Nie ma szans by skorzystać z niego za pośrednictwem jakiejkolwiek aplikacji — gigant z Cupertino strzeże tego jak oczka w głowie, a inni… no cóż – muszą obejść się smakiem. Dyskusja na ten temat nie ustaje od lat, a firma twierdzi że brak takiej opcji jest powodem braku implementacji HCE (Host Card Emulation), co – według niej – zapewnia dużo większe bezpieczeństwo użytkownikom. Dodaje także, że w przypadku firm którym oferuje wsparcie nie ma mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji w kwestii dostępu do NFC za pośrednictwem Apple Pay.

Google prawdopodobnie wybrał taką opcję, ponieważ Android jest używany w różnych konfiguracjach sprzętowych, oferowanych przez wiele firm innych niż Google – i dlatego musiało wybrać rozwiązanie oparte o oprogramowanie, mimo że jest ono mniej bezpieczne. Apple, który ma ścisłą integrację między systemem operacyjnym a własnym sprzętem, jest w stanie zaoferować w pełni zintegrowane rozwiązanie, które przewyższa podejście Androida.

— twierdzą przedstawiciele firmy. Google, rzecz jasna, nie zgadza się z tą opinią i twierdzi, że w obu przypadkach NFC jest równie bezpieczne – i HCE nie sprawia, że ich rozwiązanie jest mniej bezpieczne. Co więcej – przedstawiciele internetowego giganta twierdzą, że Google Pay jest równie bezpieczne, co płatności Apple. Zdziwiłbym się, gdyby mówili inaczej – jako użytkownik zaś mam cichą nadzieję, że obie opcje są równie bezpieczne!