Nie jest tak źle, już prawie połowa rodziców zawsze dba o swoje pociechy w sieci

To niezwykle ważne, by już od najmłodszych lat uczulać młodych użytkowników internetu na zagrożenia czyhające w sieci, dzięki temu ich podatność na nie w kolejnych latach będzie zauważalnie mniejsza.

Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting:

Dla dzieci świat wirtualny to naturalny element ich rzeczywistości, w którym się wychowują, a rolą rodziców jest pokazać im, jak korzystać mądrze z Internetu i dbać o ich bezpieczeństwo w świecie online. Jako ClickMeeting przykładamy do tego ogromną uwagę, by każdy z naszych użytkowników, nawet ten najmłodszy, był chroniony.

Wyniki badania pokazują, iż zdecydowana większość rodziców - jeśli nie zawsze to przynajmniej stara się jak najczęściej dbać o prywatność i bezpieczeństwo swoich pociech w sieci. Zaledwie 8% tego nie robi, głównie dlatego, że nie wie jak.



Z kolei już uświadomieni rodzice w tym zakresie, najczęściej robią to poprzez edukacje w zakresie cyberbezpieczeństwa - aż 71% wskazań, a na kolejnych miejscach wymieniane jest monitorowanie aktywności swoich dzieci i na trzecim - co cieszy, nie publikują zdjęć swoich dzieci w internecie. Jeśli chodzi o programy do kontroli rodzicielskiej, te używa co trzeci rodzic, podobny odsetek zakazuje dzieciom publikacji swoich zdjęć czy filmów w sieci.



Jak ze skutecznością tych działań? Ponad połowa rodziców - 56% uważa, iż ich dzieci są już wystarczająco świadome zagrożeń w sieci, a 36%, że mają tu jeszcze wiele do zrobienia, pozostali rodzice deklarują brak wiedzy w tym zakresie.

Metodologia: Ankietowani to osoby posiadające dzieci w wieku od 7 do 18 lat, zamieszkujący miejscowości do 5 tys. mieszkańców (21 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (14 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (27 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (21 proc.) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (17 proc.). Badani to osoby w wieku 18-34 lata (19 proc.), 35-54 lata (76 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (5 proc.), 65 proc. wszystkich osób to kobiety, a 35 proc. mężczyźni.

Źródło: ClickMeeting

