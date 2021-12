Andrés de Fonollosa, znany jako Berlin, to jedna z głównych postaci "Domu z papieru". Wciela się w niego Pedro Alonso, który po zakończeniu 5. sezonu (2. połowa pojawi się w ten piątek, 3 grudnia na Netfliksie), nie będzie jednak mógł pożegnać się ze swoją postacią. Platforma potwierdziła, że zapadła decyzja o nakręceniu spin-offa właśnie z Berlinem w centrum wydarzeń.

Spin-off Domu z Papieru z Berlinem pojawi się w 2023 roku na Netflix

Plan zakłada premierę serii na Netflix w 2023 roku, ale nic więcej na ten temat nie wiemy. Produkcja ma ruszyć dopiero w przyszłym roku, a fabuła, liczba odcinków i ewentualny angaż innych znanych aktorów dopiero zostaną ogłoszone. Berlin był jednym z architektów napadu na mennicę, więc można domniemywać, że nowy serial będzie rozwijał wątki związane z taką działalnością bohatera.

Plotki o stworzeniu przez Netflix spin-offów "Domu z papieru" nie brakowało na przestrzeni ostatnich lat, ale wydawało się jasne, że platforma zdecyduje się na taki krok. "La Casa de Papel" wciąż cieszy się ogromną popularnością, a działania promocyjne wokół każdego nowego sezonu robią potężne wrażenie. "Dom z papieru" to także jeden z najlepszych przykładów na to, jak możliwości i zasięgi Netfliksa potrafią wywindować serial na wyżyny.

"La Casa de Papel" zaczynał jako hiszpański serial emitowany w telewizji, ale po przejęciu praw do globalnej dystrybucji online dosyć szybko okazało się, że produkcja ma ogromny potencjał. Netflix odkupił prawa do kontynuacji i od kilku lat samodzielnie rozwija projekt, zaś na jego czele wciąż znajduje się Alex Pina. Prawdopodobnie i tym razem będzie brał on udział przy powstawaniu nowego serialu.