Reżyser o 3. sezonie Belfra: "Zaryzykujmy. Widz nie jest głupi."

To nie jest serial, po którym spodziewano się powrotu. Drugi sezon "Belfra" nie przypadł do gustu widzom, ale CANAL+ postanowił dać mu jeszcze jedną szansę, dlatego dziś debiutuje pierwszy odcinek 3. sezonu. Podtytuł serii to "Ostatnia lekcja", ale czy na pewno? Pytałem o to Maciej Stuhra, który opowiedział też jaką przewagę mają seriale nad filmami i czy woli oglądać je w całości, czy co tydzień nowy odcinek. Roma Gąsiorowska podzieliła się ze mną zakulisowymi historiami z pracy nad swoją postacią, zaś Łukasz Grzegorzek - reżyser 3. sezonu "Belfra" zdradził z jakich rozwiązań zrezygnowano i zdecydowano się zaryzykować, dając więcej miejsca widzom na interpretację scen. Czy sceny ze statku faktycznie kręcono na wodzie, a nie w studiu? O to też pytałem.

Belfer wraca! Stuhr, Gąsiorowska i Grzegorzek o 3. sezonie

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: