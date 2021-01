15 komunikatorów w jednym – nie zabrakło Telegrama, Messengera, Slacka, a nawet… iMessage

Beeper – współczesny multikomunikator dla MacOS, Windowsa, Linuxa, iOS i Androida obsługujący piętnaście najpopularniejszych produktów

Lista jest naprawdę imponująca i już teraz Beeper obsługuje najpopularniejsze z komunikatorów — a na tym jeszcze nie koniec, bo jak zapowiada twórca aplikacji, co kilka tygodni mają tam trafiać kolejne. Obecnie za pośrednictwem Beeper obsłużyć można:

Whatsapp

Facebook Messenger

iMessage

Android Messages (SMS)

Telegram

Twitter

Slack

Hangouts

Instagram

Skype

IRC

Matrix

Discord

Signal

Beeper network.

I tak — oczy Was nie mylą. Na tej długiej liście znalazło się nawet iMessage, które dostępne jest wyłącznie na urządzeniach Apple. W jaki sposób ekipie odpowiedzialnej za multikomunikator Beeper udało się tego dokonać? Z mostkiem w postaci… starego iPhone’a z jailbreakiem, co w świetle tego rozwiązania brzmi nieco zawile. Co więcej: twórcy w FAQ obiecują wysyłkę takich urządzeń zainteresowanym. W często zadawanych pytaniach czytamy:

Beeper ma dwa sposoby, aby umożliwić użytkownikom Androida, Windowsa i Linuxa korzystanie z iMessage: wysyłamy każdemu użytkownikowi iPhone’a z jailbreakiem z zainstalowaną aplikacją Beeper, która łączy się z iMessage. Jeśli mają Maca, który jest zawsze połączony z Internetem, mogą zainstalować aplikacja Beeper Mac, która działa jako mostek. To nie jest żart, to naprawdę działa!

Yes! That is EXACTLY what we're doing. I have 50 iPhone 4s sitting here at my desk. — Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021

Obecnie multikomunikator dostępny jest wyłącznie na zaproszenia — jeżeli więc chcielibyście skorzystać z multikomunikatora, to trzeba będzie rozpocząć od wypełnienia formularza i oczekiwania na odpowiedź ze strony twórców. Co więcej — warto też mieć na uwadze, że Beeper nie będzie produktem darmowym. Za dostęp do multikomunikatora użytkownikom przyjdzie zapłacić dziesięć dolarów miesięcznie.