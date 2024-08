Najdroższa antena satelitarna. Skradziono ją w biały dzień

Przez tysiąclecia sztuka rozwijała się i nabierała kształtu. Każda z epok ma swój ulubiony styl, materiał oraz formę. Jednak nowoczesność pozwala na wyrażanie się w sposób niedostępny antycznym ani barokowym twórcom. Jeżeli mielibyśmy wybrać styl, który scharakteryzowałby cały aktualny nurt w sztuce, to mocnym kandydatem do tego tytułu byłby street art. Uliczna ingerencja w fasady budynków, często jest wykonywana bez zgody właścicieli. Jest jednak różnica między sztuką a wulgarnymi bazgrołami szpecącymi przestrzeń publiczną.

Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tego nurtu jest Banksy, brytyjski artysta działający pod pseudonimem. Jego sztuka pojawia się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także na całym świecie. Do grona jego najbardziej znanych dzieł z pewnością należy tzw. "Flower Thrower". Grafika przedstawia zamaskowanego mężczyznę rzucającego bukietem kwiatów. Dzieło zostało namalowane w 2003 roku w Jerozolimie na ścianie budynku sąsiadującego z okupowanymi przez Izrael terytoriami.

Banksy wykonał kolejną pracę. Została skradziona w biały dzień

Artysta wywodzący się z bristolskiej undergroundowej sceny lat 80. zazwyczaj nie sprzedaje ani nie udziela licencji na swoje dzieła. Ale to nie znaczy, że jego twórczość nigdy nie zmienia właścicieli ani miejsca. Najnowsze dzieło Banksy'ego zostało zainstalowane na jednym z budynków w Londynie Rye Lane w Peckham. Dzieło przedstawia wilka wyjącego do Księżyca i zostało namalowane na talerzu anteny satelitarnej.

W przeciwieństwie do murali antenę satelitarną można przenieść, więc nie trzeba było długo czekać, aż znajdą się śmiałkowie, którzy zechcą sobie dzieło przywłaszczyć. Złodzieje dokonali tego w biały dzień i choć w Internecie krąży wiele zdjęć i nagrań z tego zdarzenia, nikt nie próbował ich powstrzymać. Widać również, że byli przygotowani. Przynieśli własną drabinę, a demontaż anteny trwał zaledwie 30 sekund.

Nie jest to pierwszy raz, gdy dzieło artysty z Bristolu zostało w taki sposób skradzione. Właściwie w ostatnich miesiącach skradziono jeszcze trzy inne jego dzieła. Niektóre z jego prac zostają przywłaszczone przez złodziei zaledwie w godzinę po potwierdzeniu ich autentyczności. Wiele osób uważa, że jest to przesada i sztuka uliczna jest po to, by mógł cieszyć się nią każdy. Inni uważają, że sam autor nie ma z tym najprawdopodobniej żadnego problemu i to wszystko jest częścią performance'u.

Nie sposób odmówić im racji. Artysta na swoim blogu odniósł się niegdyś do tematu praw autorskich, twierdząc, że "są one dla przegrywów". W tym samym wpisie zachęca do kopiowania i poprawiania jego dzieł dla własnej rozrywki, jednak jest przeciwny wykorzystywaniu jego dzieł w kontekście komercyjnym.

Słowa te pokrywają się z jego działaniami. W 2018 roku kobieta wydała milion funtów na jeden z jego najsłynniejszych obrazów. W momencie wygrania aukcji uruchomił się mechanizm wbudowany w ramę, który zniszczył dzieło. Co ciekawe, kobieta postanowiła zapłacić i zatrzymać "uszkodzony" obraz. Stwierdziła w jednym z wywiadów, że początkowo była w szoku, jednak szybko zrozumiała, że stanie się posiadaczem dzieła, które zapisze się w historii sztuki

Kim jest Banksy?

Banksy jest artystą ulicznym i aktywistą, znanym ze swojej satyrycznej twórczości. W swoich dziełach często zamieszcza komentarze polityczne i społeczne. Jego dzieła można znaleźć na ścianach, mostach i innych konstrukcjach miejskich w różnych częściach świata. Pomimo tego, że działa już od kilku dekad, jego prawdziwa tożsamość nadal pozostaje tajemnicą. Nie przeszkadza mu to jednak w udzielaniu wywiadów, czy wypowiadaniu się za pośrednictwem innych osób.

