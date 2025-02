Polacy odcięci od gotówki? Mogą być problemy z wypłatami

W grudniu było więcej bankomatów niż we wrześniu 2024 roku. Nie ma jednak co się cieszyć, gdyż i tak jest to spadek w porównaniu z poprzednimi latami.

Chcesz zapłacić gotówką, ale nigdzie nie możesz znaleźć bankomatu, by ją wypłacić. To jest scenariusz, który w przyszłych latach może być coraz częstszy. Serwis Cashless przeprowadził analizę rynku automatów i wyszło, że w grudniu 2024 stało więcej maszyn niż we wrześniu tego samego roku. Ale nie ma co się szczególnie cieszyć, gdyż mowa tu zaledwie o 38 automatach. Tym bardziej że jest to nadal o 200 mniej niż w 2023 roku.

Rynek bankomatów w odwrocie. Na znaczeniu zyskują niezależni

Z końcem 2024 roku polski rynek bankomatów przeszedł kolejną istotną zmianę. Ostatnie urządzenia należące do Santandera zostały przekazane pod zarządzanie dwóch największych niezależnych operatorów – Euronet i ITCARD. Tym samym bank wycofał się całkowicie z posiadania własnej sieci maszyn.

Według danych serwisu cashless.pl, na koniec grudnia w Polsce działało 20 653 bankomatów i jak już wcześniej pisałem, jest to wynik słodko-gorzki. Z jednej strony więcej niż ostatnio, z drugiej — mniej niż w poprzednich latach. Co więcej, nadal dominują operatorzy niezależni. Euronet zwiększył swoją sieć do 7 719 bankomatów, co oznacza wzrost o 174 urządzenia, natomiast ITCARD zarządzał 5 172 bankomatami, o 37 więcej niż w poprzednim kwartale. Razem te dwie sieci odpowiadają za ponad 62 proc. wszystkich maszyn w Polsce.

Spadek liczby bankomatów będących własnością banków jest widocznym trendem, a Santander jest jednym z przykładów tej zmiany. Oddanie urządzeń w zarządzanie zewnętrznym firmom oznacza, że klienci banku będą korzystać z usług Euronetu i ITCARD, co może wpłynąć na dostępność oraz warunki wypłat. Jeżeli z kolei trend będzie się utrzymywał tj. mniejsza liczba bankomatów w stosunku rok do roku, to dostępność do gotówki będzie powoli i po cichu zmniejszać się.

Warto również zwrócić uwagę na rosnącą popularność technologii bezdotykowych. Na koniec 2024 roku aż 95 proc. bankomatów obsługiwało Blika – łącznie 19 535 urządzeń. Możliwość wypłat gotówki za pomocą kart zbliżeniowych i portfeli cyfrowych dostępna była natomiast w 13 530 bankomatach, co stanowi 66 proc. rynku.