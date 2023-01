Nowy bank internetowy na polskim rynku. Prosto z Ukrainy

Stereo by mono oferować będzie darmowe konto w złotówkach oraz płatną subskrypcję premium.

W ubiegłym roku po raz pierwszy pojawiły się informacje o wejściu na polski rynek ukraińskiego banku internetowego Monobank, gdy instytucja oficjalnie zastrzegła nazwę. Dziś możemy już potwierdzić, że zarówno polscy jak i ukraińscy klienci będą mogli skorzystać z nowej oferty, zupełnie za darmo.

Stereo by mono jeszcze w tym roku

O potwierdzeniu rozpoczęcia działalności ukraińskiego banku na naszym rynku poinformowała Polska Agencja Prasowa. Jednostka będzie funkcjonować nad Wisłą pod nazwą Stereo by mono, oferując klientom darmowe konto zarządzane aplikacją. Umożliwia ono wykonywanie przelewów krajowych i zagranicznych w złotówkach oraz korzystanie z wirtualnej karty. Istnieje również opcja wykupienia subskrypcji, umożliwiającej dostęp do wydania karty fizycznej, prowadzenie konta w euro i wykonywanie przelewów SEPA instant oraz Express Elixir. Koszt usługi to 15 zł miesięcznie.

"Według danych w Polsce przebywa około 3 mln Ukraińców. Liczymy przede wszystkim na nich, ale oczywiście zachęcamy do skorzystania również naszych polskich przyjaciół. Chcemy zaskoczyć ich poziomem ukraińskiego serwisu" - Oleg Gorokhovski, współwłaściciel Monobanku

Bank Stereo by mono rozpocznie działalność w 1 kwartale 2023 roku.

Stock image from Depositphotos