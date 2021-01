Badanie techniczne pojazdu – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Jeżeli tylko posiadamy samochód osobowy, motocykl lub ciężarówkę, co jakiś czas jesteśmy zobowiązani do tego, by dokonać oceny stanu technicznego naszego pojazdu. Jako, że większość Polaków posiada samochód starszy niż 5 lat (średnia do 13 lat), to nie będzie znacznym uproszczeniem, że duża część z nas takowe badania odbywa co roku. Zasady, na jakich badanie techniczne się odbywa zmieniają się co roku. Jakie zasady obowiązują na początku 2021 roku?

Badanie techniczne pojazdu – kogo obowiązuje?

To, jak często musimy stawiać się na kontrolę stanu technicznego zależy od tego, jaki pojazd posiadamy. Jeżeli mamy nowy samochód osobowy/ciężarowy (do 3,5 tony), motocykl bądź przyczepę, to pierwsze badanie badanie musimy przebyć w okresie do 3 lat od dnia rejestracji, a kolejne – dwa lata po tym terminie, czyli maksymalnie do 5 lat od dnia rejestracji. Po pięciu latach badanie techniczne wykonywane są co roku. Jeżeli natomiast używamy naszego pojazdu do celów zarobkowych (np. jako taksówki) bądź też używamy pojazdu na LPG, od momentu rejestracji mamy obowiązek sprawdzać stan techniczny co roku (bądź częściej).