Zdumiewa mnie fakt, że sceny z udziałami piłkarzy są takie… dziwne. Koszulki piłkarskiej drużyny z Hiszpanii to zwykłe bawełniane t-shirty zarzucone na tradycyjne białe longsleevy, zaś akcje na boisku, które są przerywnikami od scen ukazujących głównych bohaterów, wyglądają jakby nie zostały w ogóle zaplanowane i były dziełem przypadku. Niektóre ze scen mogą wzbudzić pewne emocje, ale największa w tym zasługa aktorów, którym prawdopodobnie pozostawiono mnóstwo wolnej przestrzeni do improwizacji przed kamerą. Czasem wychodzi to na plus, a czasem na minus. Nie sądzę, bym musiał to pisać, ale wspomnę, że jeśli nie tolerujecie nadużywania wulgarnego słownictwa, to powinniście omijać „Bad Boy’a” szerokim łukiem. Mnie to zazwyczaj rozbawiało, podobnie jak wiele innych wyciąganych z kapelusza dialogów, wypowiedzi czy zachowań bohaterów.