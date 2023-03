0

Już jakiś czas temu, dwóch operatorów w Polsce zapowiedziało definitywne rozstanie się z technologią 3G. T-Mobile zakończy ten proces jeszcze w tym roku, a Orange do 2025 roku, ale już we wrześniu go rozpocznie. Z tej okazji operator ten przygotował instrukcje dla swoich klientów, by tę zmianę mogli przejść bezboleśnie.