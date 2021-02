Były żarty o awizo w automatach Poczty Polskiej, są i one. Awizo w automatach Poczty Polskiej

Użytkownik Wykop opisał sytuację w której otworzył automat Poczty Polskiej, a w środku czekało na niego… awizo!

W serwisie Wykop użytkownik o nicku lubiemeble podzielił się swoją przygodą z odbiorem odkurzacza w Smartboxie — czyli automacie z paczkami Poczty Polskiej:

Zamówiłem sobie ostatnio odkurzacz, niestety nie było dostępnego paczkomatu inpost lecz Smartbox – niedorozwinięty (jak się okazało) bliźniak Inpostowego Paczkomatu. Szło to 4 dni, ale w końcu doszło. Dziś dostaje SMS z kodem.

Idę na pocztę, stoi Smartbox. Wbijam pin, nr telefonu. I otwiera się taka mała skrzyneczka, myślę, co do cholery, patrzę a w środku… Awizo. Sobota, poczta zamknięta.

Źródło: Wykop.pl

Jak się później dowiedział — powodem okazała się wielkość paczki, która nie zmieściłaby się do automatu, ale jeżeli tak jest — to zdecydowanie zabrakło odpowiedniej komunikacji na linii przewoźnika i sprzedawcy. Nie bez powodu InPost ma jasno ustalone zasady rozmiarów dla swoich Paczkomatów. I choć nigdy problemów z wielkością paczki nie miałem, to zdarzały się braki miejsca — i wtedy przesyłka trafiała do kolejnego automatu w okolicy. Chociaż podobno sprawa też nie jest taka do końca oczywista, bo w wykopowym wątku użytkownik Radiativ napisał, że gdy zdarzają się przesyłki których nawet siłą nie da się upchnąć w Paczkomacie, trafiają do punktu Punktów Obsługi Paczek (POP):

jak do paczkomatu się nie zmieści przesyłka to dostajesz jasna informacje, że trafi do POP, że możesz ją odebrać w te i te dni o tej i o tej godzinie. Dodatkowo przeprosiny.

I choć cała ta sytuacja brzmi aż niewiarygodnie, to mając trochę przygód z Pocztą Polską na swoim koncie wierzę, że faktycznie mogło dojść do tak kuriozalnej sytuacji. Tym bardziej teraz, kiedy to stosunkowo młoda usługa i wszystko dopiero się dogrywa, a zasady są ustalane. W odpowiedzi na wpis pojawił się także wpis innego użytkownika, który napisał, że z analogiczną sytuacją spotkał się już dwukrotnie. A jako dowód — autor wspomnianego wpisu zamieścił wideo, w którym stawia się po odbiór awizo:

Może jestem optymistą, ale mam cichą nadzieję, że to po prostu kwestia początków nowej usługi, bo jeżeli będziemy musieli gnać do automatów by wyciągać z nich awizo pozwalające stać w kolejce nie brzmią dobrze. A właściwie gorzej, niż wyciąganie awizo z własnej skrzynki, bo kurier/listonosz nie zastał nas w domu (czy nie zastał nas w domu).