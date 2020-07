Wczorajsza awaria m.in. Spotify i Tindera to wina… Facebooka

Przez Facebookowe API nie działały Spotify, Pinterest i inne

Tak, oczy Was nie mylą — jeżeli wciąż potrzebujecie argumentów by podchodzić do serwisu z dystansem i uświadomić sobie jak wielki ma wpływ na obraz dzisiejszego świata, to może to choć trochę Was przekona. iOSowy SDK od Facebooka miał być przyczyną problemów — a zaimplementowany jest we wspomnianych aplikacjach… no bo najwyraźniej trudno użytkownikom tworzyć nowe konta korzystając z unikalnych haseł, opcja Zaloguj przez Facebook ciągle silna. Szybkim obejściem okazało się dla niektórych przełączenie na WiFi — wówczas udawało się uruchomić aplikację, a później już można było wrócić na łączność komórkową i kontynuować korzystanie z aplikacji. Ale już pomijając całą kuriozalność tej sytuacji, to na swój sposób zabawne jest to, jak wielki wpływ Facebook ma na nasze życie. Nawet tych, którzy unikają go jak ognia: bo przecież problemy wywalającej się aplikacji nie były tylko dla użytkowników którzy w niej logują się za pomocą danych z Facebooka. Dotknęły absolutnie wszystkich użytkowników mobilnych aplikacji w ekosystemie Apple. Auć.

