Zastanawiacie się dlaczego Spotify przestało działać na Waszych iPhone’ach, iPadach i innych urządzeniach z iOS/iPadOS? Wygląda na to, że użytkownicy tego systemu mają spory problem. Aplikacja przestaje się włączać, co uniemożliwia odtwarzanie muzyki, czy podcastów. Nie uruchomicie jej z pomocą ikony, ani wywołując odpowiednią komendę dla Siri — Spotify zwyczajnie nie reaguje.

Z początku podejrzewałem, że chodzi o najnowszą aktualizację z numerkiem 8.5.66, która w App Store pojawiła się minionej nocy. Jednak sprawdzając na innym telefonie, ze Spotify w wersji 6.5.60 mam identyczny problem. Próba uruchomienia aplikacji skutkuje jej zawieszeniem i szybkim powrotem do głównego ekranu telefonu.

Spotify nie działa na iPhone’ach i iPadach. Poważna awaria najpopularniejszej aplikacji muzycznej

Spotify wie o zaistniałem sytuacji, ale nie mówi co się stało. Dość ogólnikowy komunikat na Twitterze sugeruje jednak, że pracownicy starają się dotrzeć do źródła problemu i gdy będzie coś wiadome więcej, podzielą się z nami swoimi odkryciami. Co ciekawe, podobnego problemu nie mają użytkownicy Spotify na Androida, czy komputery PC i Mac. Tu wszystko działa bez większych problemów — podobnie jak na telewizorach, czy kompatybilnych urządzeniach i głośnikach, na których przesyłana jest transmisja ze Spotify.

Something’s out of tune. We’re currently investigating, and we’ll keep you posted here! — Spotify Status (@SpotifyStatus) 10 lipca 2020

Kiedy Spotify na iOS zacznie działać? Tego nie wiadomo — można się jedynie domyślać, że wina leży po stronie serwerów i gdy tylko problemy zostaną rozwiązane będziecie mogli ponownie słuchać swojej ulubionych utworów z najpopularniejszego serwisu muzycznego. Jeśli brakuje Wam muzyki, to jest to bardzo dobry moment by sprawdzić, co oferuje konkurencja. Z pomocą przyjdzie nasz poradnik, w którym dowiecie się najlepszych alternatywach dla Spotify i gdzie słuchać muzyki online.

Dajcie znać w komentarzach, czy też macie problemy z uruchomieniem aplikacji Spotify na iOS.