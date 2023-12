Aplikacja wbudowana w Windowsa spowalnia komputery, a popularny antywirus je psuje

Według licznych doniesień z Internetu, najnowsza aktualizacja oprogramowania Avira prowadzi do całkowitego zawieszenia systemu zaraz po uruchomieniu aplikacji antywirusowej. Problem ten dotyczy zarówno systemów Windows 10, jak i Windows 11 - wielu użytkowników skarży się na podobne problemy. Po uruchomieniu system działa sprawnie, ale niemal natychmiast po uruchomieniu Aviry staje się zupełnie nieresponsywny. Zjawisko to obserwowane jest niezależnie od rodzaju dysku - czy to SSD, NVMe, SATA, czy HDD.

Niektórzy użytkownicy byli w stanie uruchomić Menedżera zadań na chwilę po uruchomieniu systemu, co pozwoliło im zauważyć, że użycie procesora i pamięci RAM osiąga maksymalne wartości, prowadząc do całkowitego zablokowania działania systemu. Problem jednoznacznie wiąże się z oprogramowaniem Avira, ponieważ coraz więcej użytkowników rozwiązało go poprzez odinstalowanie tej aplikacji. Jeśli również doświadczasz tego problemu, istnieje sposób na rozwiązanie go. Możesz uruchomić system Windows w trybie awaryjnym i odinstalować Avirę z Panelu Sterowania. Nie należy się obawiać, że w czasie braku działania Aviry będziemy niechronieni przed złośliwym oprogramowaniem - w takich warunkach Windows Defender automatycznie przejmuje kontrolę.

Avira nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia dotyczącego problemu, a najnowsza aktualizacja nie zawiera informacji na ten temat. Wydaje się, że problem pojawił się nagle, a firma prawdopodobnie nadal pracuje nad jego rozwiązaniem. Nie jest to najlepszy moment na to, aby Avirę od razu skreślać - to w dalszym ciągu pakiet bezpieczeństwa, który otrzymuje najlepsze opinie ze strony użytkowników. Wiadomo jednak, że jest sporo użytkowników, którzy są niezadowoleni z obrotu spraw - co raczej nie dziwi. Kompletne popsucie systemu poprzez działanie systemu antywirusowego może naprawdę zezłośić.

Trudno powiedzieć, co mogło pójść nie tak. Na ten moment nie ma żadnych dobrych informacji na ten temat i trudno oczekiwać, że one się pojawią w najbliższym czasie. Na ten moment problem wydaje się być zbyt poważny. Także i konta w serwisach społecznościowych Aviry milczą - mimo, że są one wywoływane (między innymi na X) przez niezadowolonych użytkowników.