Sezon wakacyjny właśnie wystartował, a co za tym idzie, większość z nas już myśli o urlopie. Niestety, przy obecnych cenach transportu może nie być to tak proste - jest jednak jedna usługa, która postanowiła nieco oszczędzić nasze portfele.

To, że ceny usług turystycznych i paliwa lecą w górę jak szalone, nie jest żadną tajemnicą. Mimo wszystko, głód Polaków na wakacje jest niesamowicie wysoki - jak wynika z badań Accor Northern Europe, 53 procent z nas chce podróżować więcej niż przed 2020 rokiem, a prawie 60 procent jest skłonnych wydać więcej na wakacje w tym roku. Polacy za to najchętniej patrzą w stronę Hiszpanii (40 procent), Włoch (39 procent), Grecji (33 procent) i Chorwacji (32 procent). Dane European Travel Commission wykazują, że ponad 2,3 mln z nas może wybierać się na urlop samochodem, pomimo cen paliwa wahających się blisko 8 zł za litr.

AutoMapa z tego względu wprowadza nową subskrypcję obejmującą mapy Polski i całej Europy. Od 24 czerwca za rok nawigacji z AutoMapą po Europie przyjdzie nam zapłacić 99 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 8,25 zł. Jest to zatem cena porównywalna do jednego litra paliwa. Poza tym jest to oczywiste zmniejszenie dotychczasowych kosztów licencji na całą Europę.

Źródło: AutoMapa

Czym jednak różni się ta usługa od chociażby Google Maps, za które nie musimy płacić nic? Rafał Mikołajczak, prezes zarządu AutoMapa, przyznał: Pełna funkcjonalność offline odróżnia nasz produkt od większości nawigacji dostępnych na rynku. Zabezpiecza to naszych użytkowników przed niespodziewanymi kosztami roamingu danych lub brakiem dostępu do nawigacji, gdy zagraniczna sieć działa niestabilnie.

To faktycznie jest plus, chociaż osobiście zdarzyło mi się kilkakrotnie korzystać z Google Maps za granicą i nie miałem żadnych nieprzyjemnych doświadczeń - to jednak z pewnością zależy również od możliwości, jakie mamy z internetem komórkowym. Niemniej jednak, za 8,25 PLN w skali miesiąca, z pewnością warto dać AutoMapie szansę.

Co istotne, AutoMapa zawiera na bieżąco aktualizowane autorskie mapy Polski z aktualnymi danymi o przejezdności dróg, rozmieszczeniu radarów, kontroli drogowych, danymi traffic oraz mapy Europy rozwijane we współpracy z partnerami zagranicznymi. Co ucieszy sporą część kierowców, posiadacze samochodów wyposażonych w Android Auto lub CarPlay mogą używać funkcji nawigacyjnych na zintegrowanym wyświetlaczu pojazdu - to zdecydowanie wpływa na wygodę. W całej Europie AutoMapa informuje o dozwolonej prędkości na danej trasie, ostrzegając o ewentualnym przekroczeniu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o AutoMapie, sprawdźcie artykuł Kamila Pieczonki pod tym linkiem.

Źródło: Informacja prasowa

Stock Image from Depositphotos