Wymiary zewnętrzne to 459 cm długości, 186,5 cm szerokości oraz 161,3 cm wysokości, za to rozstaw osi to całkiem pokaźne 276 cm, co zaowocowało długością samej przestrzeni pasażerskiej wynoszącą 183 cm. Według Audi to jeden z najlepszych wyników w klasie, który stawia ten model niemal segment wyżej. Nikt jednak nie wspomina, że podobnie jest w ID.4 i Enyaq’u. W informacji prasowej zwrócono też uwagę na świetne rozplanowanie wnętrza, w którym znajdziemy schowki o łącznej pojemności niemal 25 litrów. Do tego dochodzi całkiem pokaźny bagażnik o pojemności 520 litrów, który ma kilka praktycznych rozwiązań jak kanapa dzielona w stosunku 40:20:40 oraz schowek pod podłogą, w którym zmieszczą się kable do ładowania, albo półka z bagażnika, jeśli chcielibyśmy przewieźć coś większego.