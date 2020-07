Dorastanie, seks i… autyzm. Serial społecznie potrzebny – poznajcie: „Atypowy” na Netflix

Atypowy – wewnętrzny świat Sama

Twórcy zadbali o istotne dla spektrum autyzmu szczegóły. Sam ma problem z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, ma usilną potrzebę rozmawiania o swoim obiekcie fiksacji (pingwiny, Antarktyda) – przez co osoby, które go nie znają mogą go uznać za dziwaka. Nie jest przekonany do zbyt bliskich kontaktów cielesnych – przytulanie go może się odbywać, ale tylko za jego werbalną zgodą. Sam lubi notować rzeczy dotyczące tematów, których nie rozumie. O ile jego intelekt sprawia wrażenie naprawdę potężnego, tak już inteligencja emocjonalna u głównego bohatera leży. Ale to nie jego wina. Dlatego właśnie stara się ewaluować swoją miłość do jednej z dziewczyn poprzez swego rodzaju test. Ponadto, zapisuje „zasady”, którymi powinien rządzić się poważny związek między dwiema osobami.

Wszystko to w serialu jest przyprawione sosem, na który składają się nie zawsze proste wydarzenia w rodzinie Sama, rozterki innych bohaterów (na przykład jego siostry, matki, ojca), a także zabawne sytuacje, poniekąd wynikające z tego, że Sam nie jest neurotypowy. Twórcy serialu przekazują nam to w wersji „soft”, jednak jestem pewien, że w „realu” podobne wydarzenia mogą mieć bardziej gwałtowny, wręcz dramatyczny przebieg – i dla osoby ze spektrum i dla jego bliskich. Stąd mam przekonanie, że mimo faktu, iż Sam zdecydowanie prezentuje cechy osoby ze spektrum autyzmu, nie jest reprezentatywnym przykładem dla wszystkich osób, które dotknęło takie zaburzenie. Trzeba mieć to na uwadze, by nie zacząć mylnie nadinterpretować istoty tego serialu. Sam pokazuje życie jednego autystyków z bardzo, bardzo wielu. Każda osoba ze spektrum będzie inna względem Sama i nie należy oczekiwać, że będzie zachowywać się dokładnie tak, jak przedstawiony w serialu Sam.

„Atypowy” to serial, w którym problem autyzmu i dorastania w warunkach takiego zaburzenia spłycono – na szczęście w taki sposób, że nie wypacza to istoty funkcjonowania osoby nieneurotypowej w społeczeństwie i jednocześnie, w sposób zrozumiały ukazuje specyfikę spektrum autyzmu odbiorcy. Nie ma tutaj bazowania na krzywdzących osoby nieneurotypowe stereotypach, czy „przyklejania się” do osobistych poglądów twórców. Według mnie, taki obraz w popularnym serwisie VoD jest potrzebny – tym bardziej, że Polska nie jest krajem, gdzie szczególnie dobrze rozumie się potrzeby i codzienne rozterki osób niepełnosprawnych czy cierpiących na przeróżne zaburzenia.

Natalia Wiśniowska, nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej

