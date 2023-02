Atak hakerski na Śląską Kartę Usług Publicznych. Ogromne problemy

Problemy, problemy

W nocy z 7 na 8 lutego w pojazdach komunikacji miejskiej na Śląsku przestały działać automaty biletowe i czytniki kart. Początkowo brano to za zwykłą awarię i rozpoczęto pracę z wykonawcą systemu, firmą Asecco. Szybko się jednak okazało, że do systemu włamali się hakerzy, przez co ucierpiała część jego podsystemów.

Urząd zapewnia, że nie ucierpiały środki zgromadzone przez klientów w systemie, ale część baz jest obecnie odzyskiwana z backupów. W pracach oprócz Asecco ma też uczestniczyć firma specjalizująca się w tego typu sprawach. Przywracanie sprawności systemu może potrwać nawet kilka dni.

To zdarzenie wprowadziło sporo chaosu dla zwykłych ludzi, którzy nie mogą skorzystać z kart. Mogą co prawda kupić klasyczne bilety, ale w niektórych pojazdach nie będą w stanie ich skasować. Pasażerowie muszą wtedy zapisać godzinę na odwrocie bilety. Przewoźnicy będą jednocześnie montować awaryjne kasowniki dziurkujące.

Jednocześnie wstrzymano wszelką sprzedaż biletów za pośrednictwem ŚKUP. Dla klientów tegosystemu, którzy będą musieli wydać dodatkowe środki, przewidziane są oczywiście rekompensaty. Sprawę włamania zgłoszono już na policję, która będzie prowadzić postępowanie.

Analogowy backup

Cała sytuacja pokazuje, że w przypadku daleko idącej cyfryzacji, w miejscach które wpływają na życie tysięcy ludzi, zawsze warto mieć przygotowany jakiś rodzaj analogowego backupu. W przypadku pojazdów komunikacji miejskiej nic by nie zaszkodziło pozostawienie tradycyjnych „off-line'owych” kasowników, normalnie mogłyby być nawet wyłączone. Ciekawe jakie zmiany pojawią się w związku z tą sytuacją po jej ogarnięciu.

Zdjęcia: wikipedia/Therud