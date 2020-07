Nowa generacja smartfona dla graczy. Asus ROG PHONE 3 wygląda świetnie, ale…

Asus ROG PHONE 3 — specyfikacja techniczna

Smartfony dla graczy od Asusa od początku stawiały na mocne podzespoły i wysoką wydajność — tym razem nic się w tym temacie nie zmieniło. Asus ROG PHONE 3 napędzać będzie Snapdragon 865+ z układem Adreno 650. Nowy procesor ma być 10% szybszy niż „zwykły” Snap 865. Aby sprzęt działał jak należy, firma przedstawia nową generację systemu chłodzącego: GameCool 3, który ma zadbać o to, by smartfon się nie przegrzewał. Jest też zewnętrzny wentylator, który może posłużyć jako… podkładka do urządzenia — by wygodnie je postawić, chwycić za pad i cieszyć się grą.