Astronomowie apelują do FCC. Jeszcze nie jest za późno

Rosnące liczby satelitów krążących wokół Ziemi budzą poważne obawy środowiskowe. Ponad stu astronomów z przodujących amerykańskich uczelni podpisało list otwarty, apelując o dokładne zbadanie wpływu tzw. megakonstelacji satelitarnych na środowisko naszej planety. Zgodnie z ich stanowiskiem, amerykańska Federalna Komisja Łączności powinna wstrzymać wydawanie kolejnych zezwoleń na starty dużych konstelacji satelitów, dopóki nie zostanie przeprowadzona pełna ocena ich potencjalnych zagrożeń dla atmosfery i klimatu Ziemi.

Orbita wokół Ziemi zagrożona? Astronomowie apelują do FCC

Główny problem dotyczy gęstości satelitów oraz ich rotacyjnych wymian na nowocześniejsze jednostki, co wiąże się z koniecznością deorbitacji przestarzałych satelitów poprzez ich spalanie w atmosferze. Proces ten generuje tlenek glinu (alumina), który, według badaczy, może przyczyniać się do degradacji warstwy ozonowej i wpływać na zdolność atmosfery do pochłaniania ciepła, co z kolei może mieć negatywne skutki dla klimatu. Dodatkowo, stale rosnąca liczba satelitów zakłóca obserwacje astronomiczne, tworząc smugi na zdjęciach teleskopowych i utrudniając prowadzenie badań nad asteroidami i innymi ciałami niebieskimi.

Do sygnatariuszy listu należy m.in. Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda, znany astrofizyk i badacz życia pozaziemskiego, oraz Moriba Jah, specjalista od problematyki środowiskowej przestrzeni kosmicznej. W liście otwartym podkreślają oni, że zagrożenia związane z megakonstelacjami satelitarnymi nie są jeszcze w pełni zrozumiane i że FCC powinna współpracować z Agencją Ochrony Środowiska (EPA) oraz NASA, aby wprowadzić odpowiednie regulacje.

Problem jest coraz bardziej naglący, gdyż zanieczyszczenia wynikające z umieszczania kolejnych konstelacji bez konieczności pozbywania się niedziałających maszyn są zauważalne. Obecnie w przestrzeni okołoziemskiej krąży ponad 40 tysięcy elementów większych niż 10 cm oraz około 130 milionów drobnych fragmentów, mniejszych niż 1 cm, które mogą stanowić zagrożenie dla innych satelitów oraz przyszłych misji kosmicznych. Całkowita masa obiektów stworzonych przez człowieka w przestrzeni kosmicznej wynosi około 13 tysięcy ton, z czego około jedną trzecią stanowią kosmiczne śmieci. Są to głównie pozostałości po rakietach, wycofanych z eksploatacji satelitach czy odłamkach powstałych w wyniku kolizji lub eksplozji.

