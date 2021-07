Nowy Assassin’s Creed będzie całkowitą odmianą dla serii. Fani klasycznych mogą być rozczarowani

Brzmi ciekawe — acz mam pewien problem z próbą… chociażby wyobrażenia sobie, jak to będzie działało w praktyce. Przywołane GTA Online i Fortnite to gry które faktycznie — z każdym sezonem się zmieniają i stale oferują coś nowego, coś ekscytującego. Wspólny mianownik obu tych gier to sieciowe potyczki z innymi graczami. Assassin’s Creed dotychczas był przede wszystkim grą dla jednego gracza (choć seria ma także swoje tryby online, w których stawiamy czoła żywym przeciwnikom po drugiej stronie ekranu). I kiedy myślę o rozwiązaniach z najnowszych doniesień, to wydają się one idealne dla trybu sieciowego, niekoniecznie zaś dla rozgrywki single player, w której poznajemy rozpisaną i wyreżyserowaną od A do Z historię bohatera. Biorąc jednak pod uwagę że nad zeszłoroczną odsłoną serii, Assassin’s Creed: Valhalla, pracowało aż piętnaście studiów Ubisoftu rozsianych po całym świecie – próba zmiany formy wydawania kolejnych odsłon wydaje się rozsądną. Pytanie tylko jak do niej podejdą i czy dotychczasowi nie poczują się pominięci w decyzjach biznesowych.

Na tę chwilę jednak warto pamiętać, że wciąż jesteśmy w sferze plotek i wewnętrznych informacji – a nie żadnych oficjalnych zapowiedzi. Nie wierzę jednak by Ubisoft do tak drastycznej zmiany nie podszedł z odpowiednim przygotowaniem i przemyśleniem tego, jak ma wyglądać przyszłość serii. Nie wierzę też, aby zostawił fanów poznawania tamtejszej historii całkowicie w tyle.