Arnold Schwarzenegger w szpiegowskim serialu dla Netflix!

Znany ze swoich ról w Terminatorze Arnold Schwarzenegger zagra jedną z głównych ról w serialu Netfliksa. Nie znamy jeszcze tytułu produkcji, ale wiemy, że obok byłego gubernatora Kalifornii zagra Monica Barbaro, którą wkrótce zobaczymy też w „Top Gun: Maverick”. Obydwoje wcielą się w agentów CIA, a łącząca ich relacja tylko to skomplikuje, ponieważ Schwarzenegger zagra ojca bohaterki Barbaro. Co więcej, żadne z nich nie ma zielonego pojęcia o tym, że druga osoba pracuje dla agencji i sytuacja znacząco się zmieni, gdy wyjdzie to na jaw.

Co w czerwcu na Netfliksie? Wstępna lista premier filmów i seriali

Szpiegowski serial Netflix z Arnolde Schwarzeneggerem

Za serial odpowiada Nick Santora, który pracował przy takich produkcjach jak „Jack Reacher” oraz „The Fugitive” (serialowa wersja hitu „Ściganego” z Harissonem Fordem). Santora pełni rolę showrunnera oraz producenta wykonawczego w duecie ze Schwarzeneggerem. Netflix współpracuje ze Skydance Televisionprzy tym projekcie, ale jak na razie nie określono żadnych wstępnych terminów, w których moglibyśmy spodziewać się pojawienia 8 przygotowywanych odcinków na platformie.