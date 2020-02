Ogromna baza nagrań z VHS: wciągająca podroż pełna nostalgii

Nostalgia sprzedaje się najlepiej. Jestem tego doskonałym przykładem: wiem jak to działa, wiem że nie powinienem, ale i tak mimowolnie zdarza mi się złapać na rozmaite zagrania na tę nutę, ot, jak obejrzenie Pokémon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja na Netflix. No a kiedy już jesteśmy przy dawnych materiałach wideo, to ulubiona strona wszystkich tęskniących za minionymi czasami przygotowuje kolejną fenomenalną bazę. Po kultowych magazynach jak Bajtek, grach ze starych telefonów i MS-DOS nadszedł czas na solidną kolekcję zgrywanych z VHS materiałów wideo!

Kolekcja wideo na Archive.org rośnie w siłę. Platforma oferuje już ponad 20 tys. materiałów!

The VHS Vault — oto baza stale uzupełniana o zgrywane z kultowych kaset magnetowidowych treści. Są filmy, są reklamy, są filmiki instruktażowe — kawał dawnego świata na wyciągnięcie ręki. I choć są to treści głównie z amerykańskiego rynku, to nie ukrywam, że i tak oglądałem je z przyjemnością, porównując je z tym, co serwowano u nas. Aby łatwiej przedzierać się przez tamtejszą bazę i dotrzeć do interesujących was treści, polecam skorzystać z filtrów, które czekają w lewej szpalcie serwisu: te sporo ułatwiają!

Nostalgiczne powroty do tego co minęło cieszą się wielką popularnością — i mam cichą nadzieję, że VHSową bazę Archive.org zasilą także polskie treści. Tych nie brakuje na YouTube (ot, jak chociażby na kanale PiotrexArchiwum2 czy w fajnie obudowanej formie — Gimby nie znajo) — i oglądane są dość chętnie. Fajnie byłoby je włączyć do takich zorganizowanych archiwów, by… nie zginęły.