Nowy film Pokemon już dostępny na Netflix. Masa nostalgii i pomysł na weekendowy seans z rodziną

Film pierwszy, ale w nowej formie — to właśnie Pokémon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja

Na wstępie kapka prywaty. Pokemony to seria, z którą dorastałem. Od pierwszego odcinka śledziłem przygody Asha i spółki na antenie Polsatu, kiedy więc pojawiły się wieści na temat filmu kinowego — wierciłem rodzicom dziurę w brzuchu o bilety na pierwsze możliwe seanse. I udało się — miałem przyjemność zobaczyć go w dniu polskiej premiery. Czy był to film wybitny? Nie, ale to były moje ukochane Pokemony na wielkim ekranie. I pewnie przemawia przeze mnie sporo sentymentu, ale miło jest tych kilkanaście lat później powrócić do tematu. Tym bardziej, że Pokémon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja to właściwie to samo — ale w nowej odsłonie. W sam raz dla sentymentalnych staruchów jak ja, no i młodego pokolenia, które może nie mieć sposobności — albo po prostu czasu — na nadrobienie wszystkich z dwudziestu filmów.

Pokémon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja skupia się na legendarnych Pokemonach z pierwszej generacji — czyli tytułowym Mewtwo oraz pierwowzorze na podstawie którego został stworzony przez naukowców, uważanego za wymarłego Mew. Kiedy laboratoryjny eksperyment zdaje sobie sprawę z tego kim jest i że został stworzony z niewłaściwych pobudek, postanawia się zbuntować. Jak prawdziwy typ niepokorny chce całemu światu udowodnić, że ten nie ma racji. Że Pokemony są silne i niezależne — a opiekunów (trenerzy) są im zbędni do szczęścia. Dlatego też zaprasza na specjalne spotkanie najdzielniejszych trenerów z regionu, gdzie zmusza ich do walki ze stworzonymi laboratoryjnie klonami.