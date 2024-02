Apple pokazuje na czym zarabia najwięcej. Możesz być zaskoczony

Pierwszy kwartał to dopiero początek; w końcu dziś mamy do czynienia z premierą Apple Vision Pro

Apple ogłosiło wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024, który zakończył się 30 grudnia 2023 roku. Gigant z Cupertino odnotował kwartalne przychody w wysokości 119,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2 procent w skali rok do roku — 12 miesięcy wcześniej wynik ten wynosił 117,2 miliarda USD. Za to rozwodniony zysk na akcję firmy wynosi 2,18 dolara, co oznacza wzrost o 16 procent w ujęciu rok do roku; a to nie wszystkie dane. Tim Cook, dyrektor generalny Apple, wczoraj ujawnił jeszcze:

Źródło: Depositphotos

Dziś Apple ogłasza wzrost przychodów za grudniowy kwartał napędzany sprzedażą iPhone’a oraz rekordowy poziom przychodów w historii usług. Z przyjemnością ogłaszamy, że nasza baza zainstalowanych aktywnych urządzeń przekroczyła obecnie 2,2 miliarda, osiągając najwyższy poziom w historii we wszystkich produktach i segmentach geograficznych. A gdy już jutro klienci zaczną korzystać z niesamowitego Apple Vision Pro, my jak zawsze jesteśmy zaangażowani w dążenie do przełomowych innowacji — zgodnie z naszymi wartościami i w imieniu naszych klientów.

Usługi w górę, niektóre urządzenia w dół

Z dokumentu załączonego w oficjalnej informacji Apple możemy dowiedzieć się również, że firma z nadgryzionym jabłkiem w logo zarobiła zdecydowanie więcej ze swoich usług — rok temu było to niecałe 21 miliardów dolarów, a dziś są to 23 miliardy. Główną siłą Apple są jednak produkty i chociaż tutaj mieliśmy do czynienia ze wzrostem, to nie był on wcale gigantyczny; chociaż warto przyjrzeć się dokładnym danym.

Na iPhone’ach firma zarobiła więcej niż rok temu (co nie powinno dziwić — to akurat jest oczywistość), a tendencję wzrostową zanotowały również komputery Mac i wcześniej wspomniane usługi. Nieco spadły jednak przychody z iPadów, słuchawek AirPods, zegarków Apple Watch i mniejszych dodatków, jak na przykład głośników HomePod.

Źródło: Apple

Źródło: Apple