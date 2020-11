Apple ukarane za wprowadzanie klientów w błąd. Kara? Śmiech na sali

Problem polega na tym, że taki mylny przekaz marketingowy został zastosowany w przypadku 3 generacji smartfonów, pomagając sprzedać miliony drogich telefonów. Dlatego też kara w postaci 10 mln euro (12 mln dolarów) wydaje mi się śmiesznie niska i na pewno nie posłuży jako „odstraszacz” dla innych firm, któe również mają ochotę na podobne zagrywki. Pamiętajmy, że mówimy tu o jednej z najbogatszych firm świata. Kwota 12 mln dolarów to oczywiście kupa pieniędzy, ale biorąc pod uwagę jak duże jest Apple, przypomina to sytuacje, w której mandat za przekroczenie prędkości wynosiłby jakieś 5 do 15 zł. Wyobrażacie sobie, jak wyglądałyby wtedy drogi?

Niestety, w świecie technologii takie sytuacje są na porządku dziennym. W przypadku samego tylko Apple przegrany proces o planowane postarzanie produktu w związku z baterią również kosztował firmę zaledwie 10 mln euro. Wygląda to tak, jakby sądy nie rozumiały, jaką rolę w podejmowaniu decyzji konsumentów odgrywa marketing i jak wiele firmy mogą ugrać przemycając w nim nawet małe kłamstwo. A to niestety oznacza, że nie ma co łudzić się, że takie sytuacje nie będą się powtarzać :(

