Stare porzekadło mówi, że reklama jest dźwignią handlu. I jest w tym dużo prawdy – bez marketingu nie ma sprzedaży, a stwierdzenie, że „dobry produkt obroni się sam” póki co pozostaje w sferze marzeń. Dlatego też dziś duża część ceny, którą płacimy za towar w sklepie to właśnie koszty tegoż marketingu. Konkurencja na wielu rynkach jest jednak tak zacięta, że marketingowcy często stają na głowach, żeby zainteresować konsumenta produktem. Dlatego też co jakiś czas słyszymy o niekonwencjonalnym podejściu do marketingu, takim jak chociażby akcja Burger Kinga. Dlatego też w każdym kraju są przepisy i regulacje odnośnie tego, czym może być reklama i co może, a czego nie może przedstawiać (a także co można, a czego nie można reklamować). Tyczy się to wszystkiego – od serków wiejskich, przez ubrania, aż po elektronikę. I jako, że przyglądam się dosyć uważnie rynkowi smarfonów, zauważyłem, że w kilku miejscach producenci lubią naciągać rzeczywistość zdecydowanie bardziej, niż pozwala na to dobry smak.

Podbródek? Jaki podbródek?

Podbródki w smartfonach to rzecz niezbyt pożądana. Są niesymetryczne względem reszty ramek, zajmują cenne miejsce i są dowodem na to, że mamy do czynienia raczej z tańszym urządzeniem. Dlatego też duża część producentów ten właśnie element smarfonu najchętniej ukryłaby w przekazach marketingowych. Jak? Oczywiście przy pomocy delikatnie modyfikowanych zdjęć urządzenia na których taki podbródek w ogóle nie istnieje.