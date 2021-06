Aplikacja Apple TV dostępna na wszystkie urządzenia z Android TV

Apple TV to aplikacja, która łączy w sobie ofertę iTunes oraz subskrypcji Apple TV+. Ten pierwszy to niezwykle bogaty w treści sklep z filmami w jakości HD i 4K, gdzie nie brakuje solidnych promocji. Za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych można nabyć lub wypożyczyć filmy także w 4K z Dolby Vision i Dolby Atmos, ale do pewnego momentu największym ograniczeniem była dostępność usługi.

Aplikacja Apple TV najpierw trafiła na telewizory Samsunga, LG i Sony

Przez długi czas jedynym sposobem na oglądanie tych treści na telewizorze była przystawka Apple TV, którą za kilkaset złotych należało najpierw kupić. Alternatywą było podłączanie komputerów do telewizora, ale w ten sposób niemożliwe było uzyskanie obrazu 4K. Ekspansja Apple spowodowała, że Apple TV (jako aplikacja) zagościło na telewizorach smart Samsunga z Tizenem oraz LG z webOS. W późniejszym czasie pojawiła się także na telewizorach Sony Bravia, ale tylko wybranych (przede wszystkim nowszych) modelach. Niedawna premiera na Google Chromecast z Google TV mogła zwiastować debiut na pozostałych urządzeniach z Android TV i ci, którzy to przewidywali mieli rację.

Apple TV dostępne na Android TV – do pobrania z Google Play