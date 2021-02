To najlepszy pilot do Apple TV jaki powstał, ale Apple nie miało z nim nic wspólnego

Przywykliśmy już chyba do tego, że lwia część najfajniejszych rzeczy które mamy przyjemność oglądać w świecie technologii to twórczość fanów. Koncepty będące kilka poziomów wyżej niż oficjalne produkty, przeróbki, rewitalizacja starych sprzętów i fanowskie oprogramowanie dają od zawsze od groma frajdy. Podobnie sprawy mają się z tym pilotem do Apple TV, w który zamieniono Game Boya Color.

Pilot do Apple TV w obudowie Game Boy Color

Cała konstrukcja zamknięta została w nowoczesnej obudowie od Retro Modding, która zadbała o to, by wszystkie widzimisię autora zostały spełnione. Nie mam pojęcia jak wypada jakość materiałów z których została zrobiona (korzystał z zastępczych obudów do handheldów z Aliexpress ten doskonale wie, co mam na myśli), ale wygląda naprawdę ładnie. Estetyczne stare, tęczowe, logo Apple na froncie oraz na specjalnym kartridżu dodaje klimatu, ale w praktyce… tak naprawdę nie trzeba było zbyt wielu czarów, bo to wszystko działało. Pod obudową kryje się bowiem oryginalne wnętrze GBC. Jak to możliwe?

Wszystko dzięki (wciąż wspieranej przez Apple TV) technologii podczerwieni. Tak się składa, że debiutująca w 1998 roku konsolka też z ją miała, wystarczyło więc zadbać o odpowiednie oprogramowanie. To zostało wgrane na specjalnie przygotowany cartridge. Aplikacja pozwala wygodnie sterować przystawką do telewizora z poziomu Game Boya. Brzmi abstrakcyjnie, ale to naprawdę działa. I w sumie najfajniejsze jest to, że tym razem to nie żadne Raspberry Pi w obudowie GBC (choć takie projekty też potrafią być super, rzućcie tylko okiem na Spotify w iPodzie Classic), a oryginalny sprzęt który wykorzystuje podzespoły mającej ponad dwie dekady na karku konsolki w sposób, którego pewnie nikt by się nie spodziewał.