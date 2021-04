Apple TV 4K z nowym pilotem

Apple TV 4K nie wyróżnia się na pierwszy rzut oka niczym od poprzednich wersji. Obudowa jest identycznych, niewielkich rozmiarów, ale możliwości jakie daje nowy procesor – Apple A12 Bionic, sprawiają, że samo urządzenie powinno działać znacznie lepiej. Mowa tu między innymi o wsparciu dla technologii HDR z wyświetlaniem obrazu 60 fps, czyli filmów, które możemy nagrywać przy pomocy iPhone’a oraz obsługę rozszerzonej wersji AirPlay. To co jednak jest główną zaletą nowego Apple TV 4K to możliwość kalibracji obrazu przy pomocy smartfona. Wystarczy przyłożyć swojego iPhone’a do ekranu i przy pomocy kamery i czujników jasności, Apple TV 4K skalibruje wyświetlany obraz tak aby pokazywał kolory jak najbardziej zbliżone rzeczywistości. To nie jest kalibracja telewizora, ale kalibracja przystawki, czyli dotyczy to tylko treści wyświetlanych przy jej pomocy. Bardzo pomysłowe.