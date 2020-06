Nowe Apple TV ma być wydajniejsze od… iPada Pro z 2018 roku!

Apple TV to jeden z tych produktów Apple, który sobie egzystuje, mniej lub bardziej regularnie dostaje nowe wersje, ale… no nie da się ukryć, że nie jest to najgorętszy sprzęt w ich portfolio. I z pewnością dla mas nie jest tak atrakcyjny, jak chociażby kolejny iPhone czy iPad. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzęt ma wierne grono miłośników, a kolejne jego generacje nabierają mocy i stają się coraz fajniejszymi gadżetami. Według najnowszych plotek najnowsza przystawka do telewizora od Apple miałaby być napędzana czipem A12X Bionic, tym samym który napędzał jeden z najlepszych tabletów na rynku: iPad Pro 2018.

Nowe Apple TV ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku — i choć wielkich zmian pod względem konstrukcji w nim podobno nie uświadczymy, to twórcy chcą zapewnić mu dużo szybsze działanie. Według informacji którą podał Jioriku na Twitterze — napędzać miałby go ten sam procesor, który był sercem iPada Pro 2018. Mimo wszystko w Apple TV miałby on mieć dodatkową moc i działać sprawniej, a wszystko dzięki bardziej zaawansowanym opcjom chłodzenia sprzętu. Najprościej mówiąc: były dzięki nim bardziej wydajny. A warto mieć na uwadze, że iPad Pro 2018 w benchmarkach wypadał podobnie do 15-calowego Macbooka Pro z 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i7.

New Apple TV 6 is coming. A12X Bionic chipset. From what I've seen, it's an absolute powerhouse of a machine. Heat so far has been well managed seeing as it is clocked to fit in an Apple TV. No new crazy design changes. Expect the same black box everyone had come to love.

— Jiorīku (@Jioriku) June 20, 2020