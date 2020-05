Apple rozwiązuje problem który już dawno rozwiązano

Koronawirus bardzo mocno uderzył w pewną grupę społeczną, a media o tym milczą! Czas to zmienić. Czas porozmawiać o problemie jaki mają użytkownicy iPhone’ów od X w górę. Ci biedni ludzie nie mogą korzystać z Face ID, a wszystko przez te wredne maseczki, które musimy nosić. No i jak oni mają odblokowywać telefon? Jak komfortowo płacić w sklepie? Istny dramat! Na szczęście w dniu dzisiejszym, tj. 27 maja 2020 roku Premier Polski rozwiązał ich problem ogłaszając, że maseczki są już zbędne i możemy chodzić bez nich! Polscy właściciele najnowszych iPhone’ów odetchnęli z ulgą…bez maseczki. A co z resztą świata? Dalej jest wiele krajów w których będą oni cierpieć.

No dobra, „heheszki” już za nami, teraz do rzeczy. Fakt jest taki, że nowe telefony Apple cierpią z powodu maseczek. Face ID, które działa naprawdę dobrze i szybko teraz stało się zmorą. Z powodu maseczek proces odblokowania telefonu trwa dłużej i jest niewygodny. Nie jest już tak płynny i przyjemny, nie ma w sobie tego znanego pierwiastka Apple i wcale się tu z nikogo ani niczego nie nabijam.

Apple działa

Apple również dostrzegło problem i zaczęło działać. Co można zrobić szybko, jeśli nie da się rozwiązać problemu? Tak! Można zrobić obejście i dokładnie w tym kierunku poszedł gigant z Cupertino. W wersji 13.5 iOS zmodyfikowano proces logowania. Nie trzeba już czekać aż system dokona kilku błędnych prób rozpoznania twarzy przed przejściem do podania kodu. Nowa aktualizacja sprawia, że można zrobić to od razu. To mała, malutka zmiana, ale realnie poprawia komfort całego procesu.

Ale czekajcie…Android już to ma. W moim Note 9 nie muszę czekać na rozpoznanie mnie przez system. Jak mam ochotę to po prostu przechodzę do podania kodu PIN albo używam czytnika linii papilarnych. Tyle opcji, że aż nie wiem co wybrać. No, ale Apple zrobił obejście i to jest ważne.

Apple stworzy Smart Lock…znaczy się Auto Unlock

Apple w swoim stylu rozwiąże problem, który realnie już dawno temu został rozwiązany i nosi nazwę Smart Lock. Zna ją spora ilość użytkowników Androida. Polega na tym, że telefon się nie blokuje pod warunkiem, że zostały spełnione pewne czynniki.

Dla przykładu wkładamy telefon do kieszeni spodni, wyjmujemy i pyk, magia! Jest gotowy do użycia. Mechanizm ten nosi dumną nazwę „Wykrywanie kontaktu z ciałem. Dodatkowo Smart Lock posiada zaufane miejsca i urządzenia. Pierwsze jak się domyślacie działa w oparciu o lokalizacje. Jeśli dodamy nasz dom czy ulubiony klub fitness do zaufanych miejsc, to telefon w ich obrębie nie będzie się blokować. Podobnie działa mechanizm zaufanych urządzeń, jednak w tym wypadku chodzi o połączenie BT. Dla przykładu mój smartwatch jest takim urządzeniem, dopóki telefon jest z nim sparowany to nie będzie się blokował. Proste, łatwe i przyjemne.

iOS w wersji 14 ma przynieść podobny mechanizm dla właścicieli telefonów iPhone. Niezależnie czy zrobi to w swoim stylu (ograniczenie jedynie do własnych urządzeń) czy szeroko to będzie bardzo użyteczne i pomocne rozwiązanie. Nie chodzi teraz o to, że Android robi coś lepiej, po prostu Smart Lock to naprawdę doskonała metodę na dostosowanie urządzenia do siebie. Dlatego użytkownicy Apple naprawdę powinni się z tego cieszyć.