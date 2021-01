Muszę również przyznać, że i Apple dziwnym tworem jest. To wprost Midas technologii – niemal wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto. Wymyśli na nowo to i to, nagle rynek robi „bum” i pęcznieje.

W trakcie konferencji Build z 2015 roku, Microsoft zaprezentował tzw. „mosty UWP”, które pozwalają na szybkie przenoszenie aplikacji z innych platform na Windows 10 Mobile. Ten krok nie bardzo się udał, bo Microsoft dosyć krótko po tym „ubił” Windows 10 Mobile. Sama platforma Universal Windows Platform miała również za zadanie spoić różne platformy – Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox One, Windows 10 IoT, Xbox One X i zasadniczo również Windows 10 ARM. Mało kto jednak UWP się zainteresował – nie był on bezpośrednim następcą typowych desktopowych aplikacji. Rozpatrywano go w kontekście następcy Windows Runtime przeznaczonego dla Windows 8.

Co ciekawe, dopiero niedawno Microsoft opublikował informację o tym, że prezentuje możliwość emulacji środowiska x64 na Windows 10 ARM – czyli generalnie bezpośrednim konkurencie dla macOS z Rosetta II.

Podczas gdy my rozwijamy możliwości naszego emulatora, dla jak najlepszego doświadczenia polecamy programistom wspierać ich aplikacje natywnie na ARM64. Aplikacje ARM64 są w pełni obsługiwane w naszym Windows SDK i Visual Studio 2017 i zachęcamy programistów do rekompilacji swoich aplikacji dla ARM64.

Źródło: Blog Windows Insider (tłum.)

Microsoft zaczął wcześniej, ale to Apple jest „daleko do przodu”

Nie ma co, Apple szturmem podbiło serca klientów nowymi komputerami z układami ARM. Odpowiednia wydajność, bezkompromisowo długa praca na jednym cyklu ładowania baterii oraz możliwość uruchamiania aplikacji z iOS (większości – nie wszyscy deweloperzy umożliwiają taką czynność). Na nieszczęście dla Microsoftu okazało się, że ARM-owy Windows 10 pracuje lepiej na komputerze Apple niż… na dedykowanym Surface. Jak mogło do tego dojść? Otóż mogło – układ Apple zwyczajnie jest potężniejszy niż Qualcomm, którego zamontowano w Surface’ie. To sporo zmienia, uwierzcie.

Świadczy to również o tym, jak Apple jest dobrze przygotowane do przejścia na architekturę ARM. Okazuje się, że dzięki Rosetta II, sporo programów znanych z odsłon x86-64 komputerów Apple spokojnie zadziała w wersji emulowanej. Ale, już wiadomo, że deweloperzy szykują aplikacje natywnie działające w architekturze ARM. I co teraz? Zapewne okaże się, że praca np. z programami pakietu Adobe okaże się być może nawet jeszcze przyjemniejsza, niż na komputerach z procesorami Intela. Ciekawie się to wszystko poukładało, prawda?