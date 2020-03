Jeszcze wcale nie tak dawno Apple zapewniało fanów z całego świata, że reklamy w powiadomieniach im absolutnie nie grożą, bo przecież Apple to bezpieczna przystań. Jak widać zmienili zdanie. Powiadomienia systemowe to wyjątkowo uciążliwa sprawa. Nie da się ich nie zauważyć, bezsensownie zasypują telefon i służą głównie do rozdrażniania użytkowników. Oczywiście nadal pozostaje fakt, że możemy się po prostu nie zgodzić. Wszyscy jednak wiemy, jak to jest z tym pozwalaniem aplikacjom na wszystko. Cała masa użytkowników kilka zgody na ślepo, w ogóle nie zagłębiając się w treść wymagań. Mi się to również zdarzyło, choć teraz staram się być ostrożniejsza.

Sporo osób zgadza się na wszystko, co zaproponuje im aplikacja, więc zgodzi się również na reklamy. Wielu może nawet nie połączy faktu zaznaczenia zgody z nowymi powiadomieniami. To nowy sposób na przyzwyczajenie użytkowników do funkcji? Może Apple planuje cierpliwie poczekać, aż spora część ich odbiorców przyzwyczai się do tego nieprzyjemnego reklamowego SPAM-u żeby potem móc ponownie zmienić reguły, tym razem pozwalając aplikacjom na kompletną samowolkę, odbierając tym samym użytkownikom kontrolę nad własnym ekranem? Mam nadzieję, że tylko przesadzam. Część fanów nadgryzionego jabłuszka już teraz narzeka na reklamy chociażby w Apple Music. Pełnoekranowe reklamy nie są odbierane zbyt ciepło, powiadomienia również nie zostaną przyjęte z otwartymi ramionami. Tylko czy Apple przejmie się tymi opiniami i wycofa się z tych praktyk? Obawiam się, że znam odpowiedź.