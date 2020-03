Problemem iPhone Xr od samego początku była nazwa

Jakie hasło wpiszecie w wyszukiwarkę, gdy chcecie kupić nowy telefon? Jednym z nich może być „najpopularniejszy smartfon 2019”, bo skoro sprawdził się u tylu osób, to może być najlepszym wyborem. Okazuje się, że bardzo dobry iPhone Xr będzie wart Waszego zainteresowania tylko pod jednym warunkiem. Wszystko, na co zapracowano dwa lata temu doskonale sprawdzało się przez poprzednie 12 miesięcy, ale na jesieni 2019 roku sytuacja zmieniła się diametralnie. Apple odświeżyło i uprościło swoją ofertę czyniąc ją atrakcyjniejszą z perspektywy użytkownika.

Było to świetne zagranie marketingowe, bo zamiast modeli budżetowego, podstawowego i premium, klienci mieli teraz do wyboru model podstawowy, premium i… premium max. Apple jedną decyzją sprawiło, że żaden z modeli nie mógł być określony mianem budżetowego, na co wcześniej wskazywało nazewnictwo iPhone Xr do Xs. iPhone 11 może być najtańszy, ale percepcja oferty zmieniła się i to po prostu podstawowy model iPhone. Sprytne.