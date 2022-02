0

Headset VR/AR od Apple to już wyłącznie kwestia czasu. Wszystkie plotki wskazują, że headsetu do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości pierwszej generacji możemy spodziewać się jeszcze w tym roku - teraz programiści zauważyli nowy system o nazwie realityOS. Wygląda na to, że to właśnie na nim mają opierać się gogle od Apple.