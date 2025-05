Apple przygotowuje petardę. Takiego sprzętu jeszcze nie było!

Apple wielokrotnie wywróciło już rynek elektroniki do góry nogami swoimi produktami, redefiniując całe segmenty urządzeń. Tak sprawy miały się z odtwarzaczami muzyki, smartfonami czy tabletami. Ani iPod, ani iPhone, ani iPad nie były pierwszymi w swojej kategorii — ale nie musiały. Apple poprowadziło je tak, że stały się ikonami i ideałem, do którego dążyła cała reszta. Jednak w ostatnich latach firma nie ma tyle szczęścia. Gogle rozszerzonej rzeczywistości jak niszą były, tak niszą pozostały. Nie pomaga też opinia o "zacofaniu" giganta po tym, jak nie daje sobie rady z rozwojem sztucznej inteligencji na poziomie, który oferuje konkurencja.

Teraz jednak mówi się o tym, że Apple chciałoby się na dobre zadomowić w naszych domach. Priorytetem giganta mają być urządzenia smart home. Są już głośniki, jest cały Home Kit, a zmierzać ma "uproszczony iPad". Niewielki ekranik do sterowania inteligentnym domem, a także rozmów za pośrednictwem komunikatora Face Time. Teraz jednak pojawiły się informacje o jeszcze jednym produkcie giganta.

Reklama

Inteligentne... ramię z wyświetlaczem. Tak Apple chce zaznaczyć swoją obecność w naszych domach

Zgodnie z najnowszymi do których dotarł Marka Gurman z Bloomberga, Apple skupiło swoją uwagę na zupełnie nowym projekcie. Ma to być domowy sprzęt z ruchomym ramieniem i... wbudowanym ekranem. To coś więcej niż kolejna wersja HomePoda – mowa o produkcie, który może na nowo zdefiniować pojęcie interakcji z technologią w naszych czterech ścianach. Projekt, noszący wewnętrzną nazwę kodową J595, ma wyróżniać się unikalną "osobowością" AI. To automatycznie sugeruje nam, że gigant chce postawić na naturalną, zaawansowaną, interakcję głosową i wizualną. Co ciekawe, firma ma rozwijać algorytmy pozwalające na wyraziste i funkcjonalne ruchy, które przywodzić będą na myśl kunszt znany z symbolu popkultury rozpoznawalnego wśród wszystkich fanów współczesnych animacji. Mowa tu o lampce Luxo Jr., która od lat jest maskotką studia Pixar.

Choć projekt napotkał pewne trudności w rozwoju, z dotychczasowych informacji wynika, że Apple może zdecydować się na wprowadzenie go na rynek w okrojonej wersji, by przyspieszyć premierę. W styczniu tego roku dział Apple Machine Learning Research opublikował materiał wideo prezentujący prototyp urządzenia: robotyczne ramię z możliwością dynamicznego poruszania się i wyrażania emocji. Tego typu rozwiązania mogą nie tylko ułatwiać obsługę smart home, ale również wprowadzać do wnętrz nowy poziom personalizacji i komfortu.

Równolegle Apple rozwija projekt HomeHub (znany pod nazwą kodową J490), czyli wspomnianego już wyżej "uproszczonego iPada".

Apple chce na poważnie zaatakować zupełnie nowy dla siebie segment

Wyraźnie widać, że Apple desperacko poszukuje nowego segmentu, w którym będzie miało szansę nieco namieszać. Apple Vision Pro się nie udało - i szczerze wątpię, że uda się to jego tańszemu następcy, który rzekomo ma niebawem trafić do sprzedaży. Inteligentne domy cieszą się coraz większą popularnością - i przestają nareszcie być wyłącznie niszą dla największych technologicznych zajawkowiczów. Dlatego też ich nowy gadżet może być sprzętem, który nie tylko otworzy nowy rozdział w historii Apple, ale też będzie prawdziwą rewolucją w naszych domach.