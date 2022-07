Apple pod lupą nadzoru finansowego. Funkcja „kup teraz, zapłać później” budzi antymonopolowe obawy

Apple ogłosiło niedawno, że wraz z nadchodzącym iOS 16 udostępni długo wyczekiwaną funkcję spłaty ratalnej „kup teraz, zapłać później”. Opcja umożliwili klientom rozdzielenie zapłaty za sprzęty z nadgryzionym jabłkiem na cztery nieoprocentowane płatności. Zwróciło to uwagę amerykańskiego organu nadzoru finansów konsumenckich, który ma zamiar dogłębnie zbadać sprawę.

„Kup teraz, zapłać później” ma rzekomo wpędzać klientów w niekontrolowane zadłużenie

Apple Pay Later to nic innego jak rozłożenie zakupu na raty, podobne do funkcjonalności, oferowanych między innymi przez działające na polskim rynku Twisto. Różnica polega jednak na tym, że zakup musi odbyć się przy użyciu Apple Pay. Choć może się to wydawać dziwne, takie operacje nie są w USA szczególnie powszechne, a systemy ratalne nie są tak przystępne jak nad Wisłą.

Jeszcze do niedawna Apple współpracowało z bankiem Goldman Sachs i to właśnie ten podmiot miał zajmować się badaniem zdolności kredytowej i udzielaniem pożyczek. Na początku czerwca firma ogłosiła jednak, że bierze sprawy w swoje ręce, rezygnując z partnerstwa, które zastąpi zależna od Apple spółka Apple Financing LLC. Co ciekawe jednym z czynników wykorzystywanych do oceny ryzyka będzie historia działalności użytkownika przypisana do Apple ID.

Powyższe kwestie wzbudziły podejrzenia u czołowego amerykańskiego regulatora ds. finansów konsumenckich. Uważa on, że wejście Apple w rynek pożyczek i finansów może doprowadzić do „osłabienia konkurencji i innowacyjności rynku”. Ponadto organ ostrzegł firmę, że będzie musiał dokładnie przyjrzeć się kwestii zarządzania danymi klientów korzystających z usługi Pay Later. Najzabawniejszym argumentem agencji jest jednak to, że nowa funkcjonalność Apple przyczyni się do zadłużania klientów, którzy skuszeni krótkoterminowym charakterem finansowania będą dokonywać zakupów ponad swoje możliwości.