Francja wymusiła na Apple „repairability score”. Tyle, że system jest fatalny i mylący

Najlepiej widać to w przypadku iPhone’ów 12. Dostały one 6.5 w dziesięciopunktowej skali naprawialności. Mało? Ktoś mógłby się tu kłócić, że w świecie smartfonów telefony Apple są najbardziej modułowe, dość łatwo je otworzyć i wymienić poszczególne części. I to prawda. Tylko co z tego, jeżeli ta modułowość i łatwość nie służy konsumentom. Co z tego, jeżeli sami możemy wymienić moduł kamery, baterii czy FaceID, jeżeli te po wymianie… po prostu nie będą działać. Już dawno pisałem o tym, że Apple w tym modelu przesunęło granice parowania ze sobą komponentów do absurdu. Są to celowe praktyki mające uniemożliwić naprawę poza zakładami Apple, dzięki którym Apple może dyktować ceny za naprawę swoich urządzeń i w przypadku starszych modeli często ceny te przekraczają wartość samego urządzenia. Niestety, francuski system albo tego nie uwzględnia, albo też – odejmuje za to dosyć mało punktów, pomimo, że takie działania negują całą ideę prawa do naprawy. Co z tego, że iPhone’a łatwo rozłożyć, jeżeli użytkownik nie będzie miał z tego żadnej korzyści w postaci taniej i szybkiej naprawy?

Z tego właśnie względu w mojej ocenie więc iPhone 12 nie zasługuje na ocenę wyższą niż 1 w żadnym zestawieniu dot. repairability. Nie dlatego, że jakoś specjalnie za tą firmą nie przepadam, ale dlatego, że wierzę, iż większość osób z faktu parowania komponentów wewnątrz iPhone’ów zwyczajnie nie zdaje sobie sprawy. Kupując więc telefon z oceną 6,5 może im się wydawać, że jest to „średni” wynik, nie odstający od urządzeń LG czy Xiaomi. Moment, w którym dowiedzą się, że za naprawę zbitego wyświetlacza muszą zapłacić 3x tyle co inni ze względu na konieczność odesłania sprzętu do Apple zamiast do lokalnego serwisu nastąpi zbyt późno, by zmienić decyzję zakupową.