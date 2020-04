Za oknem szaleje koronawirus, a Apple chce mi dać medal za to, że wyjdę z domu i pobiegam

No dobrze, to jak wygląda przeznaczone dla Polaków wyzwanie na kwiecień, czyli miesiąc, w którym z każdej strony słyszymy by nie wychodzić bez potrzeby z domu i zostać w nim, w miarę możliwości, jak najdłużej?

Aby zdobyć tę nagrodę, pokonaj w tym miesiącu marszem lub biegiem 146,2 km.

Kurtyna.

Ja rozumiem doskonale, że pewnie wyzwania na poszczególne miesiące rozpisywane są dużo wcześniej. Ale naprawdę nie dało się zareagować na aktualną sytuację w Europie i choć spróbować dostosować takie wyzwanie nie tylko do możliwości posiadaczy zegarków, ale przede wszystkim jakoś wpasować się w ten trudny czas?

Przecież na liście w Apple Watchu da się wybrać takie aktywności, jak „rower na sali”, „ergometr”, „orbitrek” i „stepper”, które można wykonać posiadając jeden z tych sprzętów w domu. Do tego dochodzi typowo domowa „joga”, „pilates”, „rolowanie”, „skakanka” i „trening funkcjonalny”, które można bez problemu zrobić we własnym lokum bez konieczności inwestowania w jakikolwiek sprzęt. Zamiast tego medal/odznakę w kwietniu Apple zamierza przyznawać za bieganie i marsz.

Teoretycznie da się to zrobić chodząc po domu – zdarza się, że według zegarka przechodzę czasem około 4-5 kilometrów po domu, czyli przy większym zaangażowaniu w chodzenie do kuchni i do łazienki lub częściej wychodząc ze śmieciami powinienem te prawie 150 kilometrów przemaszerować. Przeglądając jednak ostatnie dwa tygodnie, bliżej mi niestety do 3km dziennie, przy aktywności dostosowanej do pracy i codziennych czynności w swoich czterech ścianach. I pewnie nie byłoby problemu, gdybym mieszkał w dużym domu, ale przecież im mniejsze mieszkanie, tym mniej chodzenia – plus przecież Apple Watch nie każdy krok traktuje jak marsz. Wiem, że się czepiam, ale skoro produkuje się najpopularniejszy smartwatch na świecie, powinno się też za jego pomocą przekazywać jakieś wiadomości użytkownikom. W tym wypadku – zostańcie w domu, ćwiczcie w domu. Marsz i bieg to zupełne przeciwieństwo tego, co powinniśmy w aktualnej sytuacji robić.

Nie sądzę by przygotowanie i wypuszczenie aktualizacją jednej dodatkowej aktywności z przykładową nazwą „trening w domu” – później wymyślenie do niej miesięcznego wyzwania – stanowiło dla amerykańskiej firmy niemożliwe do zrealizowania wyzwanie. Jeśli zarabiający na kontakcie z klientami i doprowadzaniu ich do jak najlepszej formy trener personalny potrafi przenieść swoją aktywność do sieci i prowadzić treningi z wykorzystaniem kamery w smartfonie, to jedna z największych firm na świecie produkująca przy okazji najpopularniejszy smartwatch na świecie też mogłaby się trochę ogarnąć. Albo choćby nie dawać medalu za bieganie poza domem.

grafika