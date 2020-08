Nie ma grania w chmurze xCloud, nie ma grania w Fortnite. Apple wszedł w gry z rozmachem, nie ma co

Kiedy lata temu przesiadałem się z Androida na iOS – od razu poczułem, że to jest lepsza platforma do mobilnego grania. Ówczesny iPhone 4S był bardzo wydajny, w dodatku zestaw gier na tę platformę był zdecydowanie lepszy niż popierdółki z Androida. Wystarczy choćby wspomnieć samograja, ale za to wciągającego i kapitalnie wyglądającego – Infinity Blade. Czasy się zmieniły, na Androidzie jest masa niezłych gier, w zasadzie większość produkcji wychodzi równolegle na obie platformy. Fakt, mobilny rynek zrezygnował z dużych produkcji – skupiając się przede wszystkim na prostszej rozgrywce i monetyzacji, ale to wciąż masa frajdy.

Rynek gier docenił przenośne ekrany. No chyba, że to ekrany urządzeń Apple

Nie ukrywam, że kibicuję streamingowi gier już od dawna. Nie wierzę, że w najbliższych latach zastąpi klasyczne konsole czy komputery, ale kibicuję. Bo to świetny pomysł, który rozwiązuje problem nieposiadania własnego urządzenia lub posiadania komputera z niewystarczająco mocną konfiguracją. Ciężko mi oczywiście uwierzyć, że mając problemy z dostępem do internetu na urlopie, mógłbym w ogóle myśleć o graniu na biwaku czy nad jeziorem, ale pewnie kiedyś będzie to możliwe. Smartfon nie jest może najwygodniejszy do grania w duże produkcje z takiego na przykład Xbox One, ale to fajna alternatywa, kiedy nie ma możliwości siedzenie przed dużym ekranem telewizora. Albo tablet – rozwiązanie lepsze i dające masę frajdy. Kamil testował już usługę xCloud od Microsoftu i ta zapowiada się naprawdę fajnie. O ile oczywiście masz sprzęt z Androidem, bo na iPadzie czy iPhonie obejdziesz się tylko smakiem.

Doskonale rozumiem, że chodzi o promocję usługi Apple Arcade, ale to przecież dwie zupełnie inne kategorie gier, więc finalnie takie wykluczanie nie ma sensu. W ogóle ucięcie możliwości grania na iPadzie czy iPhonie na xCloud to jakieś srogie nieporozumienie i sam jestem wkurzony – mam w domu oba te urządzenia i liczyłem na to, że po podpięciu kontrolera od Xbox One będę mógł sobie tę usługę sprawdzić.