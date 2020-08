Na dokładkę Epic Games cały czas prowadzi swoją kampanię #FreeFortnite, w której robią z siebie wielkie ofiary i piszą o wielkich ideach, które to przyświecają ich buntowi. Czytając ich tyrady można nawet odnieść wrażenie, że są zniesmaczeni tym, że Apple nie tylko nie chce im się przyporządkować i zatańczyć jak im zagra, ale też wytacza własne działa — chcąc zablokować narzędzia twórców i dobrać się do Unreal Engine.

Apple is asking that Epic revert Fortnite to exclusively use Apple payments. Their proposal is an invitation for Epic to collude with Apple to maintain their monopoly over in-app payments on iOS, suppressing free market competition and inflating prices. As a matter of principle, we won’t participate in this scheme.