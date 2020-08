2 tygodnie z internetem 3G w smartfonie to był koszmar

Urlop to czas odpoczynku od internetu i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Zablokowałem powiadomienia wszystkich aplikacji związanych z pracą, zabrałem ze sobą książki, trochę anime oraz seriali pobranych na Netflix i pojechałem w Bieszczady. A wszystko to po to żeby po aktywnym dniu mieć trochę wieczornego czasu na nadrobienie zaległości – poczytanie, pooglądanie i posłuchanie muzyki. Bieszczady niespecjalnie głębokie, raczej nie na uboczu, ale jednak z daleka od Warszawy, w której mieszkam. iPhone 11, abonament w sieci Play, który nie działa może idealnie, ale w dużym mieście raczej nie mam z nim problemów. Transfery są rozsądne, wszystkie serwisy i usługi, których używam działają sprawnie. I nie, nie będzie to przytyk do Play, bo drugi telefon z prepaidem w T-Mobile działał mi na urlopie tak samo źle, jeśli nie gorzej.

Dzisiejszy mobilny internet nie jest przystosowany do niskich prędkości

Pewnie znajdzie się duża grupa osób, która stwierdzi, że brak mi piątek klepki. No bo jak to, takie piękne okoliczności przyrody – a ja marudzę na słaby internet w smartfonie.

„ogarnij się człowieku, odłóż te zabawki, ciesz się życiem”

Proszę bardzo, cieszcie się życiem tak jak lubicie – ja lubię słuchać na przykład muzyki i poranna kawa z fajnym widokiem, czystym powietrzem – ale ze słuchawkami w uszach to dla mnie relaks. Każdemu według potrzeb. Ogromna biblioteka Spotify (używam od polskiej premiery) to super sprawa, szczególnie w połączeniu z dużym pakietem danych. Włączam co chcę, kiedy chcę , a ostatnio znajduję tam prawie wszystko czego szukam, również z bardzo niszowych gatunków muzycznych. Ale o Spotify za chwilę.

Pierwszym niemiłym zaskoczeniem był problem z LTE, który pojawił się w dwóch smartfonach (iPhone 11 i OnePlus 6) chwilę po dojechaniu na miejsce. Internet po prostu nie działał. Pomogło dopiero sztywne wyłączenie LTE i całkowita przesiadka na 3G. W obu przypadkach ten zabiegł pomógł i dostęp do internetu wrócił. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się jednak, że tę zmianę tak mocno odczuję. Jak możecie się domyślić, wszystko zależało od tego, jak dużo danych jest przesyłanych z konkretnego serwisu. Na początek jednak Speedtest w dwóch obszarach miejscówki, w której się zatrzymałem. Dodam, że nie było to „wygwizdowo” w środku lasu.