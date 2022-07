Subskrybenci Apple Music otrzymają więcej muzyki na żywo. I to ze wsparciem dźwięku przestrzennego

Apple od lat mocno romansuje z muzyką. Można ich krytykować za wiele zagrywek i decyzji biznesowych na przestrzeni lat, ale jest jeden produkt co do którego wielkości i wagi większość jest zgodna: iPod. Przenośne odtwarzacze muzyki od Apple okazały się rewolucją. Podobnie zresztą jak ich rynek sprzedaży muzyki w formie cyfrowej. iTunes zawsze był fatalną w obejściu aplikacją — na Windowsach właściwie nieużywalną, ale stałe stawki za pojedyncze piosenki / albumy były strzałem w dziesiątkę. Z perspektywy polskich zarobków były one co prawda dość kosztowne, ale wygody raczej nikt im nie odmówi. O nowej wersji ich aplikacji muzycznej można napisać naprawdę dużo — ale niewiele będzie tam komplementów. Ale Apple się nie poddaje i stale rozwija temat muzyki w swoim portfolio. Ostatnie miesiące to dla nich spory nacisk na dźwięk przestrzenny. Coraz więcej materiałów otrzymuje wsparcie Spatial Audio. A teraz firma zapowiada nową formę, która dostępna będzie wyłącznie w abonamencie Apple Music.

Apple Music Sessions - nowa seria koncertów wkrótce trafi do subskrybentów

Apple zapowiedziało nową, stworzoną specjalnie z myślą o ich abonamencie, serię koncertów: Apple Music Sessions. Jak czytamy w ogłoszeniu:

Apple Music prezentuje dziś Apple Music Sessions - nagrania z koncertów na żywo na wyłączność, w których biorą udział najpopularniejsi artyści na świecie oraz ci którzy dopiero są na początku swojej drogi, a wszystko to w systemie Spatial Audio. Nagrania Apple Music Sessions, realizowane w studiach Apple Music na całym świecie, dają artystom możliwość ponownego wyobrażenia sobie i odtworzenia hitów z ich katalogu oraz kreatywnych coverów ukochanych klasyków. Te wyjątkowe występy są również filmowane, dzięki czemu powstaje specjalna kolekcja nagrań na żywo, na którą składają się zupełnie nowe utwory w formacie Spatial Audio oraz towarzyszące im wideoklipy, które będą dostępne wyłącznie dla fanów Apple Music na całym świecie.

Pierwsze dwa koncerty są już dostępne. Na rozgrzewkę subskrybenci otrzymali nagrania z występów na żywo jednej z największej gwiazdy współczesnej muzyki country - Carrie Underwood oraz Tenille Townes. Oba zostały nagrane w nowoczesnym studio w... Nashville, bo gdzie indziej, skoro mowa o country? Jeżeli liczycie na długie zestawy koncertów których będziecie mogli słuchać zamiast pełnych albumów to... niestety, nic z tych rzeczy. Carrie Underwood w Apple Music Sessions zaśpiewała sześć kawałków - i to nie tylko swoich, znalazło się także miejsce dla coverów. Analogicznie sprawy mają się także z Tenille Townes.

Start jak najbardziej udany, ale nie ukrywam, że bardziej ciekawi mnie co dalej. Jak dużo będzie tam się pojawiać treści — a także z jaką częstotliwością. No i nie ukrywam też, że liczę na różnorodność gatunkową, bo z całą moją sympatią do country - na nim świat się nie kończy.