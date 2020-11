Macbook Pro z Apple M1 i Cinebench R23

Cały czas brakuje mi trochę w sieci testów, które pokazywałyby jaki wpływ na wydajność ma silnik Rosetta 2, który odpowiada za działanie aplikacji x86 na procesorach M1. Wygląda na to, że na te wyniki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Bo jeśli chodzi o wydajność aplikacji pisanych z myślą o procesorach ARM, nie mam wątpliwości, że spisują się one wyśmienicie. Najnowsze wyniki Macbooka Pro z chłodzonym aktywnie procesorem M1 (TDP prawdopodobnie około 15 W) wskazują, że konkurencja spod znaku Intela i AMD ma się czego obawiać.

cinebench

7508 multi core and 1498 single core#MacbookPro pic.twitter.com/dWaHaQOOqn — Ali King Fans Intl (@mnloona48_) November 16, 2020

Żeby dać wam lepszą perspektywę, skorzystałem z tego, że miałem do dyspozycji notebooki z procesorem AMD Ryzen 7 4700U i Intel Core i7-1165G7, które mają porównywalne TDP i stosowane są w podobnych komputerach do Macbooka Pro. Testy zostały wykonane w Cinebench R23, który jest już przygotowany do natywnej współpracy z Apple M1 oraz Geekbench 5.

Geekbench 5 – single core:

Apple M1: 1745 pkt

AMD Ryzen 7 4700U: 1094 pkt

Intel Core i7-1165G7: 1482 pkt

Geekbench 5 – multi core:

Apple M1: 7308 pkt (8 rdzeni, 8 wątków)

AMD Ryzen 7 4700U: 4784 pkt (8 rdzeni, 8 wątków)

Intel Core i7-1165G7: 5736 pkt (4 rdzenie, 8 wątków)

Cinebench R23 – single core:

Apple M1: 1498 pkt

AMD Ryzen 7 4700U: 1156 pkt

Intel Core i7-1165G7: 1532 pkt

Cinebench R23 – multi core:

Apple M1: 7508 pkt (8 rdzeni, 8 wątków)

AMD Ryzen 7 4700U: 6210 pkt (8 rdzeni, 8 wątków)

Intel Core i7-1165G7: 6243 pkt (4 rdzenie, 8 wątków)

We wszystkich tych testach Apple M1 wypada lepiej, nie licząc jednowątkowego testu w Cinebench R23, gdzie najlepszy wynik ma Core i7-1165G7, ale w konfiguracji TDP 28W, więc przy większym poborze energii. Ewidentnie zatem Apple M1 nie odstaje od układów x86, co jak na pierwszą generację tych procesorów jest sporym osiągnięciem. Nawet jeśli M1 ma przewagę procesu produkcji i korzysta z mniejszej litografii (5 nm) niż konkurencyjne procesory (AMD – 7 nm, Intel – 10 nm). Widać też, że aplikacje pisane pod ARM korzystają ze wszystkich 4 rdzeni procesora M1, a nie tylko z tych wydajniejszych.